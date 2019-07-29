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29.07.2019 18:45
Рубрика: Власть

В правительстве оценили влияние закона о значимых информресурсах на РФ

Текст: Евгений Гайва

Законопроект об ограничении доли иностранного владения значимыми информресурсами разрушителен для российской цифровой экономики в существующем виде, сообщил журналистам представитель вице-премьера России Максима Акимова.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Правительство одобрило создание информресурса с данными о россиянах

"Понимая те благие цели, которыми руководствовался автор законопроекта, полагаем, что средства для их реализации выбраны негодные, и в существующем виде законопроект носит явно разрушительный характер для достижений целей национальной программы "Цифровая экономика", - сказал представитель Акимова, чьи слова приводит ТАСС.

Законопроект предполагает ограничить долю владения иностранным капиталом значимыми для России информационными ресурсами в 20%. Но это подрывает конкурентоспособность российской экономики, которая во многом определяется конкурентоспособностью компаний, пояснил представитель Акимова. Всем участникам технологического рынка будут подаваться неправильные сигналы, добавил он.

Законопроект внес в Госдуму член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Предлагаемый барьер в 20% будет касаться всех основных игроков IT-рынка.

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