В правительстве оценили влияние закона о значимых информресурсах на РФ

Законопроект об ограничении доли иностранного владения значимыми информресурсами разрушителен для российской цифровой экономики в существующем виде, сообщил журналистам представитель вице-премьера России Максима Акимова.

"Понимая те благие цели, которыми руководствовался автор законопроекта, полагаем, что средства для их реализации выбраны негодные, и в существующем виде законопроект носит явно разрушительный характер для достижений целей национальной программы "Цифровая экономика", - сказал представитель Акимова, чьи слова приводит ТАСС.

Законопроект предполагает ограничить долю владения иностранным капиталом значимыми для России информационными ресурсами в 20%. Но это подрывает конкурентоспособность российской экономики, которая во многом определяется конкурентоспособностью компаний, пояснил представитель Акимова. Всем участникам технологического рынка будут подаваться неправильные сигналы, добавил он.

Законопроект внес в Госдуму член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Предлагаемый барьер в 20% будет касаться всех основных игроков IT-рынка.