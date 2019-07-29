Военные США и Италии выполнят наблюдательный полет над территорией России

В период с 29 июля по 2 августа миссия США и Италии выполнит совместный наблюдательный полет над территорией России в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.

По его словам, полет пройдет на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка. На борту будут присутствовать российские специалисты, которые проконтролируют соблюдение всех параметров полета и применение аппаратуры наблюдения, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Напомним, ранее в июле наблюдательный полет над территорией России осуществила совместная миссия Венгрии, Канады и США на венгерском самолете Ан-26.

Договор по открытому небу позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, а также Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.