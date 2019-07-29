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29.07.2019 16:34
Рубрика: Общество

Врачей будут премировать за выявление рака у пациентов

Текст: Ирина Невинная
Минздрав предложил стимулировать медицинских работников рублем за выявление рака у пациентов во время диспансерного и профилактического осмотра. Средства на эти цели из расчета 1 тысяча рублей за каждый случай впервые выявленного онкозаболевания будут выделены за счет обязательного медицинского страхования.
Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости
Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Такой порядок стимулирования врачей и фельдшеров предусмотрен проектом "Правил предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение стимулирования медработников за выявление… онкологических заболеваний", представленных сегодня министерством для общественного обсуждения.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
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Документом предусмотрено, что за своевременную организацию и проведение профилактического осмотра или диспансеризации выплата врачу-терапевту, педиатру, фельдшеру здравпункта, цеховому врачу составит 500 рублей, а за вовремя проведенное диагностическое исследование (при подтверждении онкологического диагноза) - еще 500 рублей.

В минздраве пояснили, что предлагаемый порядок предлагается для того, чтобы простимулировать врачей проявлять онконастороженность и, в конечном итоге, увеличить процент выявленных случаев рака на ранней стадии, когда выше шансы на эффективное лечение.

Новый порядок должен вступить в силу с января следующего года.

В то же время некоторые регионы уже начали самостоятельно вводить поощрение врачей разных специальностей, способствующих ранней диагностике рака. Как уже сообщала "Российская газета", с нынешнего июля в порядке эксперимента такой порядок введен в Башкирии.

Там решено выплачивать врачам по 5 750 рублей за каждый впервые выявленный случай рака на ранних стадиях (I и II) после того, как он будет подтвержден онкологом. Премию смогут получать участковые терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, гастроэнтерологи, дерматовенерологи, кардиологи, неврологи, онкологи (первичного онкологического кабинета), оториноларингологи, офтальмологи, пульмонологи - одним словом, врачи всех специальностей.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Законопроекты и комментарии Онкология: как победить рак
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