Xiaomi намекнула на следующий суперсмартфон Redmi Note 8

Руководитель принадлежащего Xiaomi бренда Redmi Лу Вэйбин опубликовал на своей странице в китайской социальной сети Weibo картинку, на которой изображен смартфон, и подписал снимок следующим образом: "Верь, что хорошие вещи могут произойти".

Топ-менеджеры Xiaomi нередко интригуют фанатов подобным образом - задолго до премьеры очередного гаджета они могут начать выкладывать незначительные подробности или публиковать тизеры.

В данном случае, как полагает GizChina (почему-то греческий подсайт), речь идет о новом бюджетном флагмане Redmi Note 8.

Ранее Лу Вэйбин опубликовал в Weibo снимок, сделанный с помощью смартфона, оснащенного 64-мегапиксельной камерой. По всей видимости, именно таким сенсором с впечатляющим разрешением может обзавестись Redmi Note 8.

Официального подтверждения тому, что Xiaomi готовит нового "бюджетного монстра", нет. Актуальная модель Redmi Note 7 была представлена в конце февраля 2019 года.