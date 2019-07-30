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30.07.2019 08:30
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ проследит за продажами Lada Xray Cross с вариатором

Текст: Валерий Карташов

Тольяттинский автогигант совсем недавно начал продажи Xray Cross АТ, первой в истории Lada с бесступенчатой трансмиссией (CVT) Jatco JF015E.

В паре c "вариатором" трудится 1.6-литровый двигатель Renault H4Mk (ранее Nissan HR16) мощностью 113 л.с. и 152 Нм крутящего момента. За счет внедрения новой коробки АвтоВАЗ старается диверсифицировать предложение и прикладывает усилия для продвижения семейства Xray.

Фото: www.vk.com/kviringdrive
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Xray Cross АТ вызвал интерес у преимущественно городских автолюбителей. До конца текущего года все без исключения обращения владельцев в официальные дилерские центры Lada будут фиксироваться документально и направляться на завод, где примут необходимые корректировки. Специально для этого уже выделили особые группы: двигатель и вариатор. Об сообщает портал Лада.Онлайн, ссылаясь на одного из представителей дилерской сети.

Тем самым российский автопроизводитель поставил продажи Lada Xray Cross с вариатором под особый контроль. Нововведение поможет одновременно увеличить продажи и качество модели, а также улучшить имидж Lada.

Фото: www.apal.su/stalker
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К слову, подобная практика на АвтоВАЗе уже применялась ранее. Сразу после старта продаж принципиально новой модели Vesta в ноябре 2015 года за каждым покупателем был закреплен персональный менеджер. Обладатели первых Vesta могли обращаться к ним по любым вопросам, связанных с качеством автомобиля. Таким способом АвтоВАЗ с особенным трепетом контролировал качество Lada Vesta на первых этапах продаж.

Напомним, доплата за "автоматическую трансмиссию" Xray Cross составляет 50 000 рублей. Модель предлагается в четырёх исполнениях: Classic-Optima, Comfort, Luxe, и Luxe-Prestige. Стоимость этих комплектаций 841 900, 884 900, 934 900 и 966 900 рублей соответственно.

Цены на Xray Cross МТ лежат в диапазоне от 754 900 до 913 900 рублей. Машина оснащается 1,8-литровым двигателем мощность 122 л.с. и 5-ступенчатой "механикой".

Кстати, новые мотор и коробка появятся на обычном Xray и семействе Vesta до конца 2019 года.

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#Lada