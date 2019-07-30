Даниил Квят показал фотографию дочери

Российский пилот Даниил Квят, выступающий за команду "Торо Россо" в "Формуле-1", на своей странице в Instagram разместил фотографию дочери, которая родилась несколько дней назад.

Квят 27 июля занял третье место на этапе "Ф-1" Гран-при Германии, а после гонки рассказал журналистам о рождении дочери. Теперь автогонщик опубликовал фотографию, на которой запечатлена часть лица и рука новорожденной, сопроводив ее словами "моя счастливая звездочка".

Мамой малышки является Келли Пике, дочь трехкратного чемпиона мира "Формулы-1" Нельсона Пике. Пока пара не объявила, как они назовут дочь.