Форум Беларуси и Узбекистана расширяет форматы сотрудничества

Около двух десятков соглашений между Минском и Ташкентом будет заключено на полях I Форума регионов двух стран Содружества, который второй день проходит в белорусской столице, информирует БЕЛТА. Кстати, главной темой пленарного заседания, которое состоится 30 июля, станет сотрудничество регионов как ключевой фактор развития межгосударственных отношений.

Ташкент видит хорошие перспективы сотрудничества с Минском, в том числе в промышленной кооперации, заявил накануне заместитель премьер-министра Узбекистана Эльер Ганиев, уточнив, что товарооборот между государствами по итогам текущего года может достичь почти 500 миллионов долларов. В свою очередь заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник подчеркнул: "Мы будем делать все, чтобы с каждым годом товарооборот был еще выше".

Для расширения формата сотрудничества коллеги из среднеазиатской республики намерены, в частности, переходить "к глубокой локализации совместных производств". Заместитель министра экономики и промышленности Узбекистана Сахиб Саифназаров на полях форума пояснил, что, прежде всего, это будет касаться машиностроительной отрасли. В числе перспективных направлений кооперации он назвал также электротехническую, текстильную и пищевую промышленность. Замминистра озвучил и сумму коммерческих контрактов, которые узбекская сторона готова подписать в Минске, уточнив, что речь идет о сумме в 300 миллионов долларов.

Кроме того, стороны подготовили документы и для заключения соглашений, направленных на совместный выпуск сельхозтехники. Советник премьер-министра Узбекистана Нодир Отажонов сообщал, что республика заинтересована в практическом диалоге с Минским моторным заводом и МТЗ, "Амкодором" и "Гомсельмашем". Речь, по его словам, идет и о производстве в Ташкенте тракторов с глубоким уровнем локализации. Планируется выходить с этой продукцией на рынки третьих стран - Афганистана и Пакистана.

Активизацию сотрудничества с Минском в сфере сельского хозяйства и промышленной кооперации в Ташкенте рассматривают в качестве важной составляющей общего контекста торгово-экономических отношений с Беларусью, подчеркнул на форуме председатель Комитета по вопросам внешнеэкономических связей верхней палаты парламента Узбекистана Алишер Курманов. В частности, ввиду изменения климата для республики очень важным и актуальным является создание новых засухоустойчивых высокоурожайных и устойчивых к различным болезням сортов картофеля. "И в сотрудничестве с Минском в этом направлении есть значительный потенциал", - убежден парламентарий.

В длинном списке двусторонних проектов почетное место, констатируют эксперты, занимает и сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий. Этот вопрос обсуждался во время переговоров министра связи и информатизации РБ Константина Шульгана и его узбекского коллеги Шухрата Садикова при участии руководителей заинтересованных организаций обоих государств. Эксперты согласовали проект соглашения между министерствами о сотрудничестве в области ИКТ, подписание которого состоится 1 августа в присутствии президентов двух стран.