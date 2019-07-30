Глава МВД Украины Аваков обвинил экс-президента Порошенко во лжи

"В бессовестной лжи" обвинил министр внутренних дел Арсен Аваков экс-президента Петра Порошенко, заявившего, что противодействие со стороны полиции и неких "организованных групп" не позволило партии "Европейская солидарность" показать лучшие результаты на прошедших парламентских выборах, пишет портал strana.ua.

По словам Авакова, полиция на выборах на Порошенко "не работала", а занималась обеспечением честного волеизъявления. Поэтому экс-президент "бессовестно лжет, оправдывая свое поражение" происками правоохранителей и неких третьих сил". Министр также полагает, что в годы своего президентства Порошенко сконцентрировался исключительно на борьбе за власть и на деньгах. Если бы не это обстоятельство, страна могла бы многого достичь. Напоминаем, на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля партия Порошенко набрала чуть более 8 процентов голосов.

Между тем на Петра Порошенко завели очередное уголовное дело о попытках оказания давления на суд. Заявителем выступил экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко. В общей сложности на бывшего президента уже заведено девять уголовных дел, которые ожидают своего процессуального движения.