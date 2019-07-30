Количество жертв бунта в тюрьме Бразилии возросло до 57

Все погибшие являлись заключенными: по меньшей мере 16 человек из них были обезглавлены, остальные погибли от удушья во время пожара, устроенного самими узниками. Во время бунта в заложники были взяты и позже освобождены двое охранников тюрьмы.

Власти штата заявили, что беспорядки начались около семи часов утра по местному времени, и в них принимали участие враждующие банды.

Заключенные, принадлежащие к группировке "Командо Банда", подожгли камеру, в которой содержались заключенные из конкурирующей банды "Командо Вермелхо", или "Красное командование", говорится в заявлении правительства штата Пара.

"Это был целенаправленный акт", - заявил директор тюрьмы Джарбас Васконселос, добавив, что ранее у властей не было сведений о том, что такое нападение будет совершено. По его словам, цель бандитов состояла в том, чтобы взять под свой контроль ситуацию в тюрьме.

Министерство юстиции Бразилии заявило, что оно работает с властями штата с целью определить тех, кто стоит за последним нападением, добавив, что бандитские лидеры будут переведены в тюремные учреждения с более строгим режимом.

Численность заключенных в Бразилии за три десятилетия выросла в восемь раз и составила около 750 000 человек, что, как отмечают эксперты, является третьим по величине показателем в мире. Тюремные банды теперь обладают огромной властью, которая выходит далеко за пределы тюремных стен. Они связаны с ограблениями банков, незаконным оборотом наркотиков и контрабандой оружия, а их главари контролируют преступные империи через контрабандные мобильные телефоны.

На северо-востоке Бразилии тюремные банды становятся все более влиятельными, организуя поставки кокаина из Колумбии и Перу по водным путям Амазонки к атлантическому побережью, откуда он направляется в Африку и Европу. Между этими бандами все чаще вспыхивают разборки.

"Красное командование" базируется в Рио-де-Жанейро, но в последние годы распространилось вглубь северной Бразилии, стремясь диверсифицировать свои доходы. Это часто приводило к ее столкновениям с крупнейшей и самой влиятельной бразильской бандой, "Первым столичным командованием" со штаб-квартирой в Сан-Паулу.

Группировка "Командо Банда" считается относительно небольшой и мало известна за пределами штата Пара. Ее громкая атака на "Красное командование" может усилить ее криминальное влияние в стране.

Правительство правого президента Болсонаро предложило перевести влиятельных наркобаронов в федеральные тюрьмы и построить больше тюрем на уровне штатов. Но на данном этапе, по оценке экспертов, это предложение представляется нереализуемым с учетом слабости системы исправительных учреждений в стране и неподготовленности многих охранников.

В феврале этого года министр юстиции Бразилиии Серхио Моро обнародовал законопроект по борьбе с преступностью, в том числе, содержащий предложения об ужесточении тюремных сроков и изоляции лидеров банд в местах строгого режима. Этот законопроект до сих пор не утвержден конгрессом, так как власти страны пока уделяют приоритетное значение законодательству о пенсионной реформе.