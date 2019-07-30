Лукашенко обсудил с Ермошиной организацию парламентских выборов

Парламентские выборы пройдут в ноябре текущего года по закону и в рамках Конституции. Об этом Александр Лукашенко заявил 30 июля во время рабочей встречи с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной, передает пресс-служба главы государства.

Как уже сообщал "СОЮЗ", срок полномочий у парламента и у главы государства истекает в будущем году. Правда, закон не запрещает проводить эти избирательные кампании одновременно. Однако в Минске сложилась практика, что выборы главы государства не совмещаются. Поэтому еще в апреле этого года в Послании белорусскому народу и Национальному собранию Лукашенко заявил, что в 2019 году в стране состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики, а президентские выборы, как и планировалось, пройдут в 2020 году.

Лидия Ермошина во время встречи предложила провести выборы в Совет Республики 7 ноября, а в Палату представителей - 17 ноября. Глава государства поручил проработать эти предложения, еще раз проинформировать его и подготовить соответствующие проекты указов.

Президент также затронул вопрос образования избирательных округов. Палата представителей состоит из 110 депутатов, значит, в стране должно быть создано столько же округов. "Какова здесь у нас конфигурация? Может быть, что-то поменялось", - предположил он. Во время встречи было обсуждено и финансирование избирательной кампании. Лукашенко заметил, что это пусть и не главный, но немаловажный вопрос.

Он также дал понять, что Беларусь всегда придает большое значение международному наблюдению во время избирательных кампаний, однако не намерена приглашать экспертов в угоду кому-то и в то же время не будет запрещать им въезд в страну. "Я не думаю, что нам надо перед кем-то прогибаться и кого-то тащить в страну, приглашать на одни и вторые выборы. Но надо четко дать сигнал: кто хочет - приезжайте", - заявил Лукашенко.

Кроме того, он считает важным создать информационный центр во время выборов, чтобы члены ЦИК могли оперативно рассказывать населению и журналистам об избирательной кампании. "Думаю, надо задействовать всех членов комиссии, чтобы они участвовали в этом и информировали население о ходе выборов, подготовке к выборам", - полагает президент.

По его мнению, критика в обществе будет всегда, однако объективные наблюдатели видят, что выборы в Беларуси проходят достойно и демократично. "Но порядок и стабильность лежат в основе. Все должно быть по закону. Как определили по Конституции и закону, так мы и проведем выборы", - резюмировал белорусский лидер.