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30.07.2019 14:57
Рубрика: Происшествия

МВД опубликовало видео допроса фаната Земфиры, разбившего ее машину

Текст: Иван Петров

Чрезвычайно настырный поклонник певицы Земфиры повредил ее автомобиль "Mercedes-C200" и стал фигурантом уголовного дела. Об этом стало известно во вторник, 30 июля. Сам инцидент произошел в понедельник днем.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в отдел МВД России по столичному району Хамовники поступило сообщение о том, что неизвестный разбил два передних боковых стекла иномарки, припаркованной на Фрунзенской набережной. "Подозреваемый был задержан участковым уполномоченным полиции прямо на месте происшествия. Его доставили в территориальное подразделение для разбирательств", - сообщили в полиции.

Фото: www.youtube.com
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Впрочем, сбежать 35-летний поклонник певицы даже и не пытался. Разбив стекла в машине, он остался ждать ее владелицу.

В итоге в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса РФ "умышленные уничтожение или повреждение имущества". Задержанному по этому составу преступления грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

В МВД уточнили, что в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении. Ирина Волк обозначила и мотив преступника. Таким образом, по ее словам, злоумышленник пытался привлечь к себе внимание владелицы автомобиля.

Сам задержанный объяснил свой поступок так: "Я разбил стекло, чтоб сработала сирена, и владелец автомобиля вышел, чтобы с ним пообщаться. Но я понял, что сигнализация не работает".

Вину в порче имущества задержанный не отрицает. Сотрудник полиции, допрашивавший подозреваемого, спросил о том, знал ли мужчина, чья именно это машина. Фигурант уголовного дела ответил утвердительно.

Сама певица уже заявила, что задержанный донимал ее на протяжении последних четырех лет.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД Персона: Земфира Рамазанова
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