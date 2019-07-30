МВД опубликовало видео допроса фаната Земфиры, разбившего ее машину

Чрезвычайно настырный поклонник певицы Земфиры повредил ее автомобиль "Mercedes-C200" и стал фигурантом уголовного дела. Об этом стало известно во вторник, 30 июля. Сам инцидент произошел в понедельник днем.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в отдел МВД России по столичному району Хамовники поступило сообщение о том, что неизвестный разбил два передних боковых стекла иномарки, припаркованной на Фрунзенской набережной. "Подозреваемый был задержан участковым уполномоченным полиции прямо на месте происшествия. Его доставили в территориальное подразделение для разбирательств", - сообщили в полиции.

Впрочем, сбежать 35-летний поклонник певицы даже и не пытался. Разбив стекла в машине, он остался ждать ее владелицу.

В итоге в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса РФ "умышленные уничтожение или повреждение имущества". Задержанному по этому составу преступления грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

В МВД уточнили, что в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении. Ирина Волк обозначила и мотив преступника. Таким образом, по ее словам, злоумышленник пытался привлечь к себе внимание владелицы автомобиля.

Сам задержанный объяснил свой поступок так: "Я разбил стекло, чтоб сработала сирена, и владелец автомобиля вышел, чтобы с ним пообщаться. Но я понял, что сигнализация не работает".

Вину в порче имущества задержанный не отрицает. Сотрудник полиции, допрашивавший подозреваемого, спросил о том, знал ли мужчина, чья именно это машина. Фигурант уголовного дела ответил утвердительно.

Сама певица уже заявила, что задержанный донимал ее на протяжении последних четырех лет.