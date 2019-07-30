На AliExpress появился Honor 9X - хорошая замена Xiaomi Mi 9T. Названы цены

На площадке AliExpress стартовал прием заказов на смартфон Honor 9X. Новинку, представленную 23 июля, можно рассматривать как замену бюджетному "почти флагману" Xiaomi Mi 9T.

Также продавцы принимают предварительные заказы на Honor 9X Pro - старшую версию устройства. От базовой модификации она отличается наличием тройной камеры (у обычного Honor камера двойная).

Цены на базовую версию Honor 9X стартуют от 15800 рублей за модификацию с 4/64 гигабайтами памяти. Модель с 6/128 гигабайтами обойдется уже в 21900 рублей.

За Honor 9X Pro продавцы просят заметно больше - от 32700 рублей. При этом большинство продавцов предлагают китайскую версию аппарата, которая с ненулевой вероятностью не будет поддерживать Google Play и языки, отличные от английского и китайского. В то же время часть продавцов предлагает Honor 9X с поддержкой русского языка, и у них цены на новинку выше - от 18300 рублей.

Тем, кто сомневается, лучше подождать появления в продаже глобальной версии смартфона. Официальный старт продаж новинки в Китае - 30 июля.

Альтернатива Honor 9X - уже присутствующий на российском рынке Xiaomi Mi 9T. Модели во многом схожи, включая безрамочный экран и выдвижную камеру. Xiaomi поддерживает бесконтактные платежи NFC, однако и стоит на две-три тысячи рублей больше (на том же AliExpress).