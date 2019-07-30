Ульяновский автозавод раскрыл некоторые технические характеристики своего обновленного внедорожника "Патриот", оснащенного автоматической коробкой переключения передач. Конвейер для серийного производства автомобиля запустят уже через несколько недель. 29 июля начались финальные испытания машины, которые продлятся до 14 августа.

Прототипы нового ульяновского джипа две с половиной недели будут колесить по стране. За время тестирования они преодолеют больше 10 тысяч километров и посетят Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. В каждом из этих городов дилеры проведут презентации авто для всех интересующихся. Если предварительно записаться, то машину можно будет опробовать на тест-драйве.

Некоторые технические характеристики "Патриота" на УАЗе раскрыли уже сейчас. В частности, стало известно, что автоматическую коробку передач для нового внедорожника производят на заводе PUNCH Powerglide во французском Страсбурге. Речь идет об агрегате Powerglide 6L50. Это шестиступенчатая АКПП с гидротрансформатором. Ранее в СМИ муссировались ложные слухи, будто "автомат" для "Патриота" будут собирать в Китае, а коробка будет четырехступенчатой.

Джип будет оснащен отечественным двигателем ЗМЗ ПРО мощностью 150 лошадиных сил и с крутящим моментом 235 ньютон-метров.

Кроме того, на УАЗе опровергли домыслы скептиков, полагавших, что "Патриот" с автоматической трансмиссией будет очень "прожорливым". Напротив, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч внедорожник с АКПП Powerglide 6L50 за сто километров потребляет на два литра топлива меньше, чем аналогичная машина на "механике".

В числе прочих улучшений обновленного уазовского внедорожника на заводе называют сбалансированную подвеску, уменьшенный радиус разворота, более совершенную шумоизоляцию.

Ожидается, что "Патриот" с "автоматом" можно будет купить в сентябре. Дилеры уже принимают от потенциальных покупателей заявки. Самый дешевый "автоматизированный" внедорожник, который корреспонденту "РГ" предложили в ульяновском дилерском центре, это комплектация "Оптимус" с литыми дисками, подогревом сидений и лобового стекла за 1,086 миллиона рублей.