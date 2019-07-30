Прототипы нового ульяновского джипа две с половиной недели будут колесить по стране. За время тестирования они преодолеют больше 10 тысяч километров и посетят Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. В каждом из этих городов дилеры проведут презентации авто для всех интересующихся. Если предварительно записаться, то машину можно будет опробовать на тест-драйве.
Некоторые технические характеристики "Патриота" на УАЗе раскрыли уже сейчас. В частности, стало известно, что автоматическую коробку передач для нового внедорожника производят на заводе PUNCH Powerglide во французском Страсбурге. Речь идет об агрегате Powerglide 6L50. Это шестиступенчатая АКПП с гидротрансформатором. Ранее в СМИ муссировались ложные слухи, будто "автомат" для "Патриота" будут собирать в Китае, а коробка будет четырехступенчатой.
Джип будет оснащен отечественным двигателем ЗМЗ ПРО мощностью 150 лошадиных сил и с крутящим моментом 235 ньютон-метров.
Кроме того, на УАЗе опровергли домыслы скептиков, полагавших, что "Патриот" с автоматической трансмиссией будет очень "прожорливым". Напротив, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч внедорожник с АКПП Powerglide 6L50 за сто километров потребляет на два литра топлива меньше, чем аналогичная машина на "механике".
В числе прочих улучшений обновленного уазовского внедорожника на заводе называют сбалансированную подвеску, уменьшенный радиус разворота, более совершенную шумоизоляцию.
Ожидается, что "Патриот" с "автоматом" можно будет купить в сентябре. Дилеры уже принимают от потенциальных покупателей заявки. Самый дешевый "автоматизированный" внедорожник, который корреспонденту "РГ" предложили в ульяновском дилерском центре, это комплектация "Оптимус" с литыми дисками, подогревом сидений и лобового стекла за 1,086 миллиона рублей.