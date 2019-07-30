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PlayStation 5 уже можно заказать, но цена кусается

Текст:   Богдан Бобров
30.07.2019,  
12:55
Фото: Богдан Бобров/РГ Фото: Богдан Бобров/РГ
Фото: Богдан Бобров/РГ

Компания Sony до сих пор не назвала ни четкой даты старта продаж своей следующей игровой консоли PlayStation, ни ее точного названия. Тем не менее на сайте шведского подразделения сети магазинов электроники и бытовой техники Media Markt стартовал предзаказ разрабатываемой приставки.

В описании товара она названа просто как PlayStation 5, также указаны технические характеристики с пометкой о том, что эти данные являются предварительными и могут быть изменены.

Цена предзаказа при этом назначена в совсем нескромные 9999 шведских крон, что в перерасчете по актуальному курсу составляет 66,3 тысячи рублей.

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Японская корпорация пока никак не отреагировала на такой ранний сбор предзаказов, но в подобную цену на релизе верится с трудом, потому что 1000 долларов для домашней игровой системы - это слишком много. Игровая индустрия помнит слишком много провалов, связанных именно с оверпрайсом. Да и самой Sony в прошлом десятилетии понадобилось много времени, чтобы выправить неудачный старт PlayStation 3 именно по причине ее высокой цены.

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