Рассекречены технические характеристики PlayStation 5

В апреле текущего года представитель компании Sony Марк Церни дал расширенное интервью, в котором рассказал о ходе разработки нового поколения PlayStation. С тех пор официальной информации о новой консоли не поступало.

Это, впрочем, не мешает просачиваться в Сеть различным утечкам. Так, портал Hothardware пишет, что стали известны новые подробности о железном наполнении грядущей приставки.

Согласно источнику, условная PlayStation 5 (настоящее название до сих пор не названо) получит в качестве процессора 8-ядерный 16-поточный Ryzen 3000 с тактовой частотой 3,2 ГГц и графику на базе Radeon Navi с 72 вычислительными блоками и поддержкой трассировки лучей в режиме реального времени. Также названы два варианта компоновки памяти на 16 и 24 Гб, возможно, конфигурация распределится как 8 + 8 или 12 + 8 (соответственно RAM и видеопамять).

Для любителей синтетических замеров даже посчитано, что такая теоретическая сборка равна по мощности 14,2 Тфлопс.

Но самое интересное в свежем сливе - это информация о твердотельном накопителе, объем которого должен составить 2 Тб. Накопитель будет использовать интерфейс PCIe 4.0. На данный момент на потребительском рынке решения с подобными характеристиками еще не представлены, поэтому, если этот пункт окажется достоверным, Sony задействует в PS5 что-то действительно эксклюзивное.

С одной стороны, это подтверждает намерения японцев отказаться от экранов загрузок и добиться "бесшовного" геймплея. С другой стороны, становится немного страшно от того, в какую сумму такие вычислительные мощности обойдутся потенциальному покупателю.