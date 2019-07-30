Правительство Беларуси определило экономические задачи на 2020 год

Ключевыми показателями эффективности работы правительства Беларуси и Нацбанка на будущий год премьер-министр Сергей Румас считает темп роста ВВП - 102,5 процента, темп роста производительности труда - 102,1 процента, привлечение прямых иностранных инвестиций в объеме $1,7 млрд, а инфляция за год не должна превысить пяти процентов.

Глава правительства, сообщает пресс-служба кабмина, обратил внимание, что на днях эксперты МВФ и Всемирного банка вновь снизили ожидания по росту мировой экономики на 2019-2020 годы. Замедляется еврозона, торговые войны межу США и Китаем ведут к усилению конкурентной борьбы на ряде рынков, чувствительных для белорусских производителей, констатировал Румас. Все это, по его мнению, "создает серьезные вызовы для устойчивой работы экономики страны как в текущем году, так и в 2020-м".

Для роста экономики, убежден премьер-министр, необходимо решить сразу несколько ключевых вопросов. Первый из них - производительность труда, которая пока не дотягивает и до половины от уровня стран Центральной и Восточной Европы. Вторая проблема состоит в высокой затратности экономики, "которая мешает выходу из зоны низкой производительности труда и заработных плат", - подчеркнул Румас. Кроме того, для ускорения экономических процессов требуется, добавил он, ускоренное развитие предпринимательства и работа с инвесторами.

Что касается реальных располагаемых доходов населения, то они, по словам главы кабинета, в будущем году должны вырасти на 2,4%, темп роста реальной заработной платы при этом ожидается по прогнозам на уровне 102,1%. Экспорт товаров и услуг должен прирасти на 3,3%, а это значит, что в следующем году поставки на внешние рынки должны увеличиться на $1,4 млрд по сравнению с итогами текущего года. А сальдо внешней торговли прогнозируется положительным на уровне одного процента ВВП. Так что, "основной акцент - на обеспечение макроэкономической сбалансированности", - обратил внимание премьер-министр.

Давая характеристику бюджету 2020 года, министр финансов РБ Максим Ермолович в беседе с журналистами дал понять, что он направлен "на повышение благосостояния граждан, улучшение их материального положения за счет повышения заработной платы в бюджетном секторе, где задействовано около одного миллиона граждан".

Правда, бюджет планируется с дефицитом 1,4 млрд белорусских рублей, что составляет примерно 1,4 процента ВВП. Но источники для финансирования дефицита, уточнил министр, накоплены. В течение двух с половиной лет правительство исполняет бюджет с профицитом и формирует его остатки, чтобы "постепенно по мере стабилизации общеэкономической ситуации выходить на решение социальных задач", - пояснил Ермолович.