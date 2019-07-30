Проспект Сахарова не устраивает оппозицию для проведения митинга - почему?

Представители Либертарианской партии - организаторы нового митинга, который они планировали на ближайшую субботу, 3 августа, окончательно отвергли предложение столичных властей провести его на проспекте Сахарова. Месте, где без всяких помех для жизни двенадцатимиллионного города и здоровья его граждан, прошли уже десятки публичных мероприятий. Обеспокоена этим общественность города и страны, обеспокоен мэр Сергей Собянин. Он опасается, что за этим отказом готовится новая провокация для горожан.

Вспоминая ситуацию вокруг несогласованного митинга на Тверской в минувшую субботу, в интервью, данном ТВЦ, глава Москвы сказал: "Оцениваю это как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные. Никаких заявок на проведение согласованной акции не было. Никто нас не спрашивал и не пытался. Прямо на согласованном нами митинге 20 июля, который, кстати, прошел без всяких проблем, прозвучал ультиматум и призыв 27-го штурмовать мэрию". Военный сленг, похоже, и впрямь пришелся организаторам той акции по душе. Для Дмитрия Гудкова, например, она - просто "войнушка", а его сторонники - "бойцы", которым время от времени нужно дать команду "отойти и перегруппироваться", чтобы вновь "качнуть власть". Правовую оценку этим "штурмовикам" еще дадут. Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК Москвы Юлия Иванова заявила: "На основании материалов процессуальной проверки и материалов, поступивших из органов прокуратуры, 30.07.2019 возбуждено угловое дело по признакам преступления, предусмотренного ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Но беда в том, что, похоже, организаторы таких акций заигрались. Даже подав на сей раз заявку на организацию нового митинга, они сделали все, чтобы он снова оказался нелегальным. Отвергнув предложение провести его на проспекте Сахарова, они упорно настаивали на площадках, массовые акции на которых просто физически невозможно провести. "Например, предложили провести митинг численностью 15 тысяч человек на Волхонке, перед храмом Христа Спасителя, - рассказал "РГ" первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник. - Но там же больше 6 тысяч человек не войдет, не говоря уже о том, что надо уважать чувства верующих, которые едут в этот храм со всей страны". И продолжил: "На Лубянке, куда оппозиция тоже готова выйти, надо снять для этого с линий 12 маршрутов городских автобусов и оставить москвичей без общественного транспорта. А Триумфальная площадь? Ну ее-то, всю давно застроенную и благоустроенную, для чего предлагать? Где, какой митинг там проведешь? К тому же я вынужден напомнить, что уж если говорить о стремлении провести акцию в пределах Садового кольца, про которое говорили организаторы на переговорах в мэрии, так проспект Сахарова находится с Триумфальной площадью на одной линии".

Похоже, организаторы таких акций заигрались. Даже подав на сей раз заявку на организацию нового митинга, они сделали все, чтобы он снова оказался нелегальным.

Олег Матвейчев, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", видит за отказом нормально цивилизованно провести публичную акцию одно - цель дестабилизировать ситуацию в Москве: "Понятно, что тем самым оппозиция вновь хочет устроить нападки на Росгвардию, сделать большое количество фотографий с московских улиц, которые потом будут транслироваться в западных СМИ. И все будут говорить, какой в России кровавый режим. А когда на Западе незаконные митинги разгоняют водометами и слезоточивым газом, никто на это не обращает никакого внимания". Солидарен с ним и политолог Дмитрий Гусев: "Люди, которые устраивают несанкционированные акции, попасть в Мосгордуму не стремятся, - сказал он корреспонденту "РГ". - Им лишь бы устроить беспорядки. Поэтому правоохранительным органам нужно наводить порядок и в соответствии с законом накладывать санкции против их организаторов".

Действия правоохранительных органов глава города Сергей Собянин оценил как вполне адекватные. Он напомнил, что полиция долго никак не реагировала на несанкционированные акции на Трубной площади: "Но очевидно, организаторов не устраивал такой сценарий и они перешли к открытым действиям. К попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц, нападению на полицейских. Они просто вынудили применить силу. Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудникам Росгвардии, они выполняли свой долг".

Не обошел он в своем интервью и пострадавших в ходе беспорядков: "В течение дня к врачам обратились несколько десятков человек. В больнице были только двое, сегодня их выписали. Но сколько бы их не было, все равно очень жаль". О том, что в лечебных учреждениях столицы не осталось участников несанкционированных акций, сообщил журналистам и главный внештатный специалист по первой помощи замдиректора Центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Сергей Гуменюк.

Для кого-то несанкционированные акции - просто "войнушка", участникам которой главное - дать вовремя команду "качнуть власть". Фото: REUTERS

А что же все-таки с выборами в Мосгордуму, за чистоту и конкурентность которых якобы выступает оппозиция? Неужели и впрямь 8 сентября москвичи увидят в бюллетенях лишь фамилии провластных кандидатов? Если бы это было даже так, то возникает вопрос: какое дело жителям других регионов, кто в столичном парламенте будет принимать чисто московские законы? А их между тем, как сообщил "РГ" замначальника полиции ГУ МВД столицы по оперативной работе Александр Половинка, оказалось 27 июля свыше 600 из более чем тысячи задержанных. "На "мирное" мероприятие эти люди пришли с оружием: изъяты ножи, молотки, газовые баллончики. Многие наши сотрудники получили травмы, пытаясь успокоить толпу", - рассказал он.

"Информация о том, что всех независимых кандидатов в Мосгордуму не зарегистрировали - не соответствует действительности, - официально заявил Сергей Собянин. - На каждый мандат претендуют пять человек. На сегодняшний день зарегистрировано 233 человека". Об этом говорит и статистика Мосгоризбиркома. На мандаты в 45 округах города сейчас претендуют 62 самовыдвиженца и 171 представитель партий, среди которых 45 кандидатов от ЛДПР, 44 - от КПРФ, 40 - от "Справедливой России", 4 - от "Родины", 2 - от "Яблока", по 1- от "Гражданской силы", "Партии зеленых" и "Партии Роста". Как же все они-то прошли регистрацию, если власти чинили такие непреодолимые препятствия, как утверждают организаторы несанкционированных митингов?

"Я иду от "Коммунистов России", хотя на самом деле представляю "Объединенную коммунистическую партию", - рассказала корреспондентам "РГ" Дарья Митина. - Совершенно спокойно сдала в Мосгоризбирком 5712 подписей, предварительно собственноручно вычеркнув еще тысячу - все "косяки", допущенные сборщиками-волонтерами. В моем округе № 4 была абсолютно спокойная обстановка. Точно так же без проблем был зарегистрирован кандидатом в депутаты по округу № 13 мой однопартиец Денис Зоммер". "Вот уже два года как я муниципальный депутат в моем районе Аэропорт, - поделилась другой кандидат Елена Луговская - представительница "Партии Роста". - Признаюсь честно: агитацией не занималась совсем. Старалась решать реальные проблемы жителей. Например, отстояла от сноса детский садик в районе, который идет под реновацию. Подписи собирала от двери до двери квартир - меня почти все знают, за что в "Фейсбуке" подверглась жесткой критике - мне советовали действовать, как Навальный. Но я иду в городскую думу созидать, а не разрушать". "Очень тяжело дался сбор подписей, - не скрыл самовыдвиженец Павел Рассудов. - Жара, все в отпусках, а тут надо выходить из зоны комфорта на улицу и разговаривать с людьми. Поднял на помощь всех друзей, знакомых. А когда пришла пора сдавать подписи, сами браковали все, что было неправильно оформлено. С нетерпением жду эксперимента по электронному голосованию, который в этом году запускается в столице. Надеюсь, это упростит будущим кандидатам сбор подписей и сократит число чисто технических невольных ошибок". "А на митинги вы ходите? - поинтересовались мы на прощание, пожелав Павлу удачи на выборах. "Ходил сначала - я за политическую конкуренцию, а сейчас некогда - встречаюсь с избирателями. И понял: как же несовершенна моя предвыборная программа. Надо искать ответы на многие вопросы, которые действительно волнуют моих избирателей". Тем же, кто зовет на улицы, говорит Собянин, нужно совсем другое: "Им нужны не выборы, а беспорядки. Люди, идущие в законодательную власть, грубо попирают законы. Причина - не в регистрации, а в желании нелегитимным путем присвоить эту власть". Впрочем, уверен он, москвичи это хорошо понимают.