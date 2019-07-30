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30.07.2019 15:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лидерам банды брянских киллеров дали пожизненные сроки

Текст: Антон Валагин

Московский окружной военный суд вынес приговор по делу банды брянских киллеров. За шесть заказных убийств семеро участников группировки получили от 18 лет до пожизненного заключения, сообщает "Интерфакс".

Фото: vk.com/id471909907
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Как было установлено в ходе следствия, в 2000-2004 годах Игорь Галанцев организовал преступную группу, которая позже слилась с бандой Николая Емельянова (он покинул Россию и объявлен в международный розыск).

Группировка принимала и выполняла заказы на убийства криминальных авторитетов. В 2003-2007 годах брянские киллеры ликвидировали шесть человек, в том числе брянских воров Виктора Магомедова и Александра Богданова, а также известного в  преступных кругах Андрея Бади.

Галанцев и его помощник Сергей Новгородов получили пожизненные сроки, им также предстоит выплатить штраф в миллион рублей и полмиллиона, соответственно. Еще пятеро членов банды в зависимости от их роли в совершенных преступлениях приговорены к 18-24 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафами.

Суд удовлетворил гражданский иск одной из потерпевших, постановив взыскать с Геннадия Баронова и Андрея Гурова 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

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