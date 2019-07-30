Лидерам банды брянских киллеров дали пожизненные сроки

Московский окружной военный суд вынес приговор по делу банды брянских киллеров. За шесть заказных убийств семеро участников группировки получили от 18 лет до пожизненного заключения, сообщает "Интерфакс".

Как было установлено в ходе следствия, в 2000-2004 годах Игорь Галанцев организовал преступную группу, которая позже слилась с бандой Николая Емельянова (он покинул Россию и объявлен в международный розыск).

Группировка принимала и выполняла заказы на убийства криминальных авторитетов. В 2003-2007 годах брянские киллеры ликвидировали шесть человек, в том числе брянских воров Виктора Магомедова и Александра Богданова, а также известного в преступных кругах Андрея Бади.

Галанцев и его помощник Сергей Новгородов получили пожизненные сроки, им также предстоит выплатить штраф в миллион рублей и полмиллиона, соответственно. Еще пятеро членов банды в зависимости от их роли в совершенных преступлениях приговорены к 18-24 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафами.

Суд удовлетворил гражданский иск одной из потерпевших, постановив взыскать с Геннадия Баронова и Андрея Гурова 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.