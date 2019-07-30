Новости

"Турпомощь" прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье 22:35
Специалисты оценили вероятность появления гари сибирских пожаров в Москве 22:28
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо 21:41
Путин подписал закон, упрощающий получение номерных знаков для автомобилей 21:32
Максима Дадашева похоронят на Петергофском кладбище 4 августа 21:17
"Рубин" представил картонного Сутормина на презентации новичков 21:13
Кириенко возглавит оргкомитет по подготовке фестиваля "Таврида-Арт" 21:12
Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме 21:10
Полиция предупредила москвичей о незаконности акции оппозиции 3 августа 21:10
В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах 21:03
Луис Адриано перешел в "Палмейрас" бесплатно 20:58
Полиция задержала подозреваемого в убийстве модели 20:51
В Петербурге задержали мужчину, напавшего с топором на офис брокеров 20:42
В Крыму восьмилетняя девочка впала в кому, упав с 15-метровой высоты 20:39
В Белом море яхта подала сигнал бедствия из-за шторма 20:29
Минтранс заявил об отсутствии проблем с багажом в "Шереметьево" 20:27
Петербургские поликлиники досрочно переведут на формат "бережливых" 20:19
Ипотека подешевела 20:18
Глава Минтранса прокомментировал идею платных курилок в аэропортах 19:47
В Петербурге мужчину арестовали за демонстрацию татуировок 19:47
В Пушкине восстановят последний деревянный храм Российской империи 19:46
МЧС заявило об угрозе распространения огня с горящих в Самаре домов 19:42
Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря 19:34
Обновленный пикап Foton Tunland готов приехать в Россию 19:31
Россия обвинила Запад в желании сохранить террористический анклав в Идлибе 19:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
30.07.2019 21:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция предупредила москвичей о незаконности акции оппозиции 3 августа

Текст: Анна Полтавцева
Столичная полиция призвала граждан не участвовать в несогласованном мероприятии оппозиции в Москве 3 августа. "В сети интернет появились призывы к гражданам принять 3 августа 2019 года участие в массовом мероприятии в центре столицы", - сообщили в пресс-службе главка. - Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нем. Напоминаем о предусмотренной законом ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них".
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Как "РГ" уже сообщала, предложение столичных властей провести митинг, который планировали представители Либертарианской партии, на площади Сахарова, организаторы отвергли. В связи с этим они отозвали свою заявку и, судя по распространяемым сообщениям в интернете, намерены повторить  сценарий несогласованной акции, прошедшей 27 июля. Между тем в настоящее время против ряда его организаторов и участников уже возбуждены уголовные дела за причастность к массовым беспорядкам в Москве. Полиция предупреждает, что у нее имеется информация о возможных нарушениях общественного порядка при проведении новой  акции и провокаций, в частности,  использования аэрозолей раздражающего действия и  пиротехники.

Фото: Кристина Бражникова/ ТАСС
СК возбудил уже три дела о насилии против полицейских

Поэтому ГУ МВД России по городу Москве предупреждает москвичей и гостей столицы о необходимости соблюдения закона. В то же время правоохранительные органы обещают "оперативно реагировать на правонарушения и предпринять  все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан".

В свою очередь, первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник сообщил "РГ",  что организаторы митинга, отозвавшие свою заявку, предупреждены об ответственности в случае проведения несанкционированного мероприятия.

Напомним, оппозиция заявляет, что, устраивая подобные акции, она выступает за конкурентность выборов в Мосгордуму. Причина - отказ  избирательных комиссий муниципальных округов Москвы в регистрации ряду независимых кандидатов в депутаты. Между тем зарегистрировано в столичный парламент 233 кандидата из девяти партий и 62 самовыдвиженца, в общей сложности по 5 человек на место.  Все, кто получил отказ, могли возможность обжаловать решение в ЦИК России, но, как сообщила его глава Элла Памфилова, к ним поступило всего 6 жалоб, которые начнут рассматриваться, по ее словам 1 августа, в ближайший четверг.  Остальные несогласные предпочитают отстаивать свои права в уличных разборках.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Митинги и шествия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон, упрощающий получение номерных знаков для автомобилей
Россия обвинила Запад в желании сохранить террористический анклав в Идлибе
Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах
В Госдуме осудили арест российского танкера на Украине
Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье