Полиция предупредила москвичей о незаконности акции оппозиции 3 августа

Столичная полиция призвала граждан не участвовать в несогласованном мероприятии оппозиции в Москве 3 августа. "В сети интернет появились призывы к гражданам принять 3 августа 2019 года участие в массовом мероприятии в центре столицы", - сообщили в пресс-службе главка. - Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нем. Напоминаем о предусмотренной законом ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них".

Как "РГ" уже сообщала, предложение столичных властей провести митинг, который планировали представители Либертарианской партии, на площади Сахарова, организаторы отвергли. В связи с этим они отозвали свою заявку и, судя по распространяемым сообщениям в интернете, намерены повторить сценарий несогласованной акции, прошедшей 27 июля. Между тем в настоящее время против ряда его организаторов и участников уже возбуждены уголовные дела за причастность к массовым беспорядкам в Москве. Полиция предупреждает, что у нее имеется информация о возможных нарушениях общественного порядка при проведении новой акции и провокаций, в частности, использования аэрозолей раздражающего действия и пиротехники.

Поэтому ГУ МВД России по городу Москве предупреждает москвичей и гостей столицы о необходимости соблюдения закона. В то же время правоохранительные органы обещают "оперативно реагировать на правонарушения и предпринять все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан".

В свою очередь, первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник сообщил "РГ", что организаторы митинга, отозвавшие свою заявку, предупреждены об ответственности в случае проведения несанкционированного мероприятия.

Напомним, оппозиция заявляет, что, устраивая подобные акции, она выступает за конкурентность выборов в Мосгордуму. Причина - отказ избирательных комиссий муниципальных округов Москвы в регистрации ряду независимых кандидатов в депутаты. Между тем зарегистрировано в столичный парламент 233 кандидата из девяти партий и 62 самовыдвиженца, в общей сложности по 5 человек на место. Все, кто получил отказ, могли возможность обжаловать решение в ЦИК России, но, как сообщила его глава Элла Памфилова, к ним поступило всего 6 жалоб, которые начнут рассматриваться, по ее словам 1 августа, в ближайший четверг. Остальные несогласные предпочитают отстаивать свои права в уличных разборках.