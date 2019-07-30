В больницах не осталось ни одного пострадавшего на акции 27 июля

В столичных больницах не осталось ни одного пострадавшего в ходе несанкционированной акции, состоявшейся 27 июля в центре Москвы. Большинство обратившихся к врачам жаловались на обострение хронических болезней.

Как рассказал замдиректора Центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Сергей Гуменюк, все пациенты уже выписаны из клиник. "По итогам прошедших выходных в скорую помощь Москвы обратилось сравнительно небольшое количество участников несанкционированных мероприятий", - отметил он.

По словам Гуменюка, у одних обострились хронические заболевания, у других диагностированы легкие травмы, что говорит об адекватных действиях полиции.

В центре Москвы 27 июля прошла несанкционированная акция протеста. В ней приняли участие около 3,5 тысячи человек. По официальным данным, за различные правонарушения были задержаны 1074 человека.