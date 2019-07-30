В московском метро машинист спас упавшего пенсионера

Машинист московского метро сумел остановить поезд перед упавшим пассажиром.

Как сообщили в пресс-службе УВД на московском метрополитене, инцидент произошел в 10:03 на "Планерной". Стоявший на платформе 66-летний пенсионер упал на пути, когда поезд уже подъезжал к станции. Машинист вовремя заметил его и сумел экстренно затормозить.

Мужчине помогли подняться с путей, вызвали ему "скорую помощь". Врачи осмотрели его, видимых повреждений не нашли. Пассажиру предложили поехать в стационар на обследование, но он отказался.