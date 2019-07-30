В Москве появились "умные светофоры" перед тоннелями

На дорогах столицы внедрена новая "умная технология". Она позволяет всегда включать зеленый свет перед автобусами, передает агентство "Москва" со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

Пока систему включили на двух перекрестках на юго-востоке. "Зеленая волна" включается при проезде тоннелей на пересечениях улиц Иловайской и Шоссейной, Батайской и Курской. В асфальт вмонтированы датчики, которые распознают появление автобусов - и сразу включают зеленый. Это позволяет общественному транспорту в 2-3 раза быстрее проезжать тоннель.

До конца года в столице появится около 100 таких перекрестков.