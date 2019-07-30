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30.07.2019 12:23
Рубрика: Дороги

В Москве появились "умные светофоры" перед тоннелями

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На дорогах столицы внедрена новая "умная технология". Она позволяет всегда включать зеленый свет перед автобусами, передает агентство "Москва" со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Танцующий светофор поставят в Москве возле перехода на Цветном бульваре

Пока систему включили на двух перекрестках на юго-востоке. "Зеленая волна" включается при проезде тоннелей на пересечениях улиц Иловайской и Шоссейной, Батайской и Курской. В асфальт вмонтированы датчики, которые распознают появление автобусов - и сразу включают зеленый. Это позволяет общественному транспорту в 2-3 раза быстрее проезжать тоннель.

До конца года в столице появится около 100 таких перекрестков.