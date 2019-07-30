В Якутии по факту массового отравления возбуждено уголовное дело

По факту массового пищевого отравления в Чурапчинском районе Якутии возбуждено уголовное дело.

Как сообщается на официальном сайте регионального следственного управления СК России, установлено, что в период с 26 по 28 июля в Чурапчинскую центральную районную больницу за медицинской помощью обратились 18 человек, в том числе восемь детей. Всем был поставлен диагноз: острая пищевая токсикоинфекция.

Все пациенты рассказали, что недомогание почувствовали после посещения кафе быстрого питания в селе Чурапча.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за производство и сбыт товаров и оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности жизни или здоровья потребителей. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.