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30.07.2019 04:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии по факту массового отравления возбуждено уголовное дело

Текст: Владимир Таюрский

По факту массового пищевого отравления в Чурапчинском районе Якутии возбуждено уголовное дело.

Фото: iStock
Названа причина массового отравления детей в крымском лагере

Как сообщается на официальном сайте регионального следственного управления СК России, установлено, что в период с 26 по 28 июля в Чурапчинскую центральную районную больницу за медицинской помощью обратились 18 человек, в том числе восемь детей. Всем был поставлен диагноз: острая пищевая токсикоинфекция.

Все пациенты рассказали, что недомогание почувствовали после посещения кафе быстрого питания в селе Чурапча.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за производство и сбыт товаров и оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности жизни или здоровья потребителей. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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