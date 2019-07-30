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30.07.2019 17:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Регионы получат семь миллиардов рублей на борьбу с бедностью

Текст: Наталья Граф
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вошедшим в пилотный проект по борьбе с бедностью регионам в 2020 году будет выделено семь миллиардов рублей. Об этом в ходе рабочей поездки в Барнаул сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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- Все регионы, вошедшие в пилотный проект, получат в 2020 году семь миллиардов рублей (софинансирования по программе социального контакта), - цитирует главу ведомства РИА Новости.

Деньги на борьбу с бедностью получат Кабардино-Балкария, Коми, Тува, Татарстан, Алтайский, Пермский и Приморский края, а также Ивановская, Липецкая, Курганская, Нижегородская, Новгородская и Томская области. Отмечается, что Алтайскому краю в рамках софинансирования проекта будет выделено более 250 миллионов рублей.

Напомним, в прошлом году в нескольких регионах страны были запущены пилотные проекты по борьбе с бедностью. Для семей с низкими доходами (ниже прожиточного минимума на человека) выстраивается траектория выхода из этой ситуации. Как показывает практика, наиболее эффективным механизмом преодоления бедности пока является социальный контракт. Он стимулирует семьи к активным действиям по улучшению своего материального положения. Положительный опыт, полученный в этих регионах, будет тиражироваться на всю страну.

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