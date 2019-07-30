Новости

"Турпомощь" прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье 22:35
Специалисты оценили вероятность появления гари сибирских пожаров в Москве 22:28
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо 21:41
Путин подписал закон, упрощающий получение номерных знаков для автомобилей 21:32
Максима Дадашева похоронят на Петергофском кладбище 4 августа 21:17
"Рубин" представил картонного Сутормина на презентации новичков 21:13
Кириенко возглавит оргкомитет по подготовке фестиваля "Таврида-Арт" 21:12
Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме 21:10
Полиция предупредила москвичей о незаконности акции оппозиции 3 августа 21:10
В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах 21:03
Луис Адриано перешел в "Палмейрас" бесплатно 20:58
Полиция задержала подозреваемого в убийстве модели 20:51
В Петербурге задержали мужчину, напавшего с топором на офис брокеров 20:42
В Крыму восьмилетняя девочка впала в кому, упав с 15-метровой высоты 20:39
В Белом море яхта подала сигнал бедствия из-за шторма 20:29
Минтранс заявил об отсутствии проблем с багажом в "Шереметьево" 20:27
Петербургские поликлиники досрочно переведут на формат "бережливых" 20:19
Ипотека подешевела 20:18
Глава Минтранса прокомментировал идею платных курилок в аэропортах 19:47
В Петербурге мужчину арестовали за демонстрацию татуировок 19:47
В Пушкине восстановят последний деревянный храм Российской империи 19:46
МЧС заявило об угрозе распространения огня с горящих в Самаре домов 19:42
Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря 19:34
Обновленный пикап Foton Tunland готов приехать в Россию 19:31
Россия обвинила Запад в желании сохранить террористический анклав в Идлибе 19:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
30.07.2019 22:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Специалисты оценили вероятность появления гари сибирских пожаров в Москве

Текст: Ирина Огилько
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В СМИ появилась информация, что столицу может накрыть запах гари от сибирских пожаров. Корреспонденты "РГ" попросили прокомментировать ситуацию руководителя Гидрометцентра России Александра Снытко.

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС
Медведев напомнил губернаторам об ответственности за борьбу с лесными пожарами

- В ближайшие 10-12 дней вероятность поступления задымленного сибирскими пожарами воздуха в центра европейской территории Росиии, включая столицу, близка к нулю, - рассказал Александр Снытко. - Но не равна нулю, поскольку в циркуляцию сибирского циклона втягиваются пирогенные продукты лесных пожаров; они безусловно, оседают, вымываются в процессе переноса, но мельчайшие частицы могут удерживаться в атмосфере до нескольких недель и переноситься на тысячи километров. Не исключено, что "московское небо" может прикрыть едва заметная дымка пирогенных аэрозолей, которые сегодня выносятся из Сибири в акваторию Карского и Баренцева морей, а позже с северными и северо-восточными потоками в нижней атмосфере они могут "вернутся" на материк. Воздух из северных районов страны будет поступать в Москву по крайней мере до начала новой недели.

Фото: iStock
Врач назвал главную опасность смога

А, чтобы сибирские дымы донеслись до столицы, достаточно антициклону завоевать Сибирь, при этом его центр должен расположился на севере Западной Сибири в районе Обь-Иртыша. В 2016 году, когда столицу накрыл смог от сибирских пожаров, виновником запаха гари в регионе был антициклон, который пробрался на Полярный Урал, оторвавшись от отрога азорского антициклона. В предстоящие десять дней подобного сценария атмосферой не предусмотрено.

Решающую роль в преобразовании погоды и переноса в атмосфере над центром страны сыграет только зарождающийся южно-европейский антициклон, который принесет тепло и свежий средиземноморский воздух. Произойдет это в конце следующей недели.

Кстати

В Красноярском крае, по данным Лесопожарного центра, огнем пожаров охвачено более миллиона гектаров леса.

Происшествия ЧП Пожары Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица СФО ЦФО Москва Лесные пожары
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон, упрощающий получение номерных знаков для автомобилей
Россия обвинила Запад в желании сохранить террористический анклав в Идлибе
Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах
В Госдуме осудили арест российского танкера на Украине
Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье