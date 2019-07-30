Специалисты оценили вероятность появления гари сибирских пожаров в Москве

В СМИ появилась информация, что столицу может накрыть запах гари от сибирских пожаров. Корреспонденты "РГ" попросили прокомментировать ситуацию руководителя Гидрометцентра России Александра Снытко.

- В ближайшие 10-12 дней вероятность поступления задымленного сибирскими пожарами воздуха в центра европейской территории Росиии, включая столицу, близка к нулю, - рассказал Александр Снытко. - Но не равна нулю, поскольку в циркуляцию сибирского циклона втягиваются пирогенные продукты лесных пожаров; они безусловно, оседают, вымываются в процессе переноса, но мельчайшие частицы могут удерживаться в атмосфере до нескольких недель и переноситься на тысячи километров. Не исключено, что "московское небо" может прикрыть едва заметная дымка пирогенных аэрозолей, которые сегодня выносятся из Сибири в акваторию Карского и Баренцева морей, а позже с северными и северо-восточными потоками в нижней атмосфере они могут "вернутся" на материк. Воздух из северных районов страны будет поступать в Москву по крайней мере до начала новой недели.

А, чтобы сибирские дымы донеслись до столицы, достаточно антициклону завоевать Сибирь, при этом его центр должен расположился на севере Западной Сибири в районе Обь-Иртыша. В 2016 году, когда столицу накрыл смог от сибирских пожаров, виновником запаха гари в регионе был антициклон, который пробрался на Полярный Урал, оторвавшись от отрога азорского антициклона. В предстоящие десять дней подобного сценария атмосферой не предусмотрено.

Решающую роль в преобразовании погоды и переноса в атмосфере над центром страны сыграет только зарождающийся южно-европейский антициклон, который принесет тепло и свежий средиземноморский воздух. Произойдет это в конце следующей недели.

Кстати

В Красноярском крае, по данным Лесопожарного центра, огнем пожаров охвачено более миллиона гектаров леса.