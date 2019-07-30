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30.07.2019 14:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В пяти регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Текст: Владимир Кузьмин
Главы регионов должны лично следить за ситуацией с лесными пожарами, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Огонь не должен приблизиться к границам населенных пунктов, указал он.

Проблема лесных пожаров и этим летом стала предметом экстренного обсуждения на уровне правительства. "Пока непосредственной угрозы безопасности и жизни людей нет, но прогноз действительно сложный, - заявил глава кабинета министров на совещании с вице-премьерами. - Нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов".

Медведев напомнил о событиях 2010 года, когда природные пожары бушевали по всей территории страны. "Поэтому все профилактические меры должны быть приняты, чтобы подобного рода ситуация не повторилась", - подчеркнул он.

Региональные чрезвычайные ситуации были введены в пяти регионах. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутия и Бурятии. "Площадь лесных пожаров зонами контроля составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12 процентов больше уровня прошлого года", - сообщил приглашенный на совещание министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

В помощь региональным силам в тушении пожаров задействовано 95 процентов личного состава федеральной авиалесохраны и вся имеющаяся техника. В Красноярский край для недопущения распространения огня из соседних регионов переброшено 100 профессиональных десантников.

Фото: iStock
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Прогноз пожарной опасности в Сибири, доложил глава Минприроды, неблагоприятный, существует вероятность превышения средних значений температур в ряде территорий других федеральных округов. В этой связи Кобылкин попросил премьера о поручении главам регионов взять ситуацию с лесными пожарами под личный усиленный контроль и отвечать персонально за достоверность предоставляемых данных и своевременность принятых мер.

Глава МЧС Евгений Зиничев, также вызванный на эту встречу, рассказал, что в тушении лесных пожаров на территории двух федеральных округов сейчас участвуют пять воздушных судов министерства. В Красноярский край передислоцируется аэромобильная группировка из Хакасии и Кемеровской области. В готовности находятся еще семь самолетов, три вертолета, курсанты Сибирской пожарной спасательной академии и специалисты Сибирского спасательного центра МЧС. "Конечно, органам исполнительной власти субъектов надо активнее работать в этом направлении", - поддержал Зиничев коллегу.

Борьба с лесными пожарами находится в компетенции региональных властей, согласился Дмитрий Медведев. "Каждый руководитель субъекта Федерации, каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль, - указал он. - Не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом".

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