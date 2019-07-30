В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила миллион гектаров

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила один миллион гектаров. Большинство пожаров действует в Эвенкии, причиной стали сухие грозы, сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

- Основная часть возгораний зафиксирована в зоне контроля - крайне отдаленных и труднодоступных территориях, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в крае действует 80 на площади один миллион гектаров, четыре из них комиссия по ЧС обязала тушить, к очагам возгораний доставлены сотрудники авиапожарной службы, активную помощь оказывают арендаторы лесных участков, - отметили в ведомстве.

Также пожары действуют в Енисейском, Кежемском, Богучанском, Пировском, Нижнеингашском и Абанском районах. Как подчеркнули в минлесхозе, угрозы населенным пунктам нет.

Для борьбы с пожарами в регионе введен режим ЧС. В тушении задействованы около 600 человек, в том числе федеральный резерв, авиапожарные из соседних регионов и арендаторы лесных участков, а также более 20 единиц техники.