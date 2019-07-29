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29.07.2019 16:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Текст: Екатерина Дементьева

В Иркутской области и Красноярском крае в связи с пожарами введен режим "чрезвычайной ситуации в лесах", аналогичный режим действует в нескольких районах Республики Бурятия. Об этом сегодня было доложено на селекторном совещании МЧС, которое провел первый заместитель Министра МЧС России Александр Чуприян.

В Красноярском крае для тушения лесных пожаров усилили группировку МЧС

Как уточняется на сайте МЧС РФ, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская область остаются самыми "горимыми" субъектами страны. В Иркутской области горит около 600 тысяч гектаров, в Красноярском крае -  почти миллион, в Якутии - более миллиона гектаров.

В результате увеличения числа и площади пожаров в этих регионах, дым распространяется и на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.

Проводится круглосуточный мониторинг экологической обстановки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Александра Чуприяна, противопожарная группировка в горящих территориях должна быть увеличена до 15 тысяч человек.

- Главой МЧС принято решение об увеличении группировки, в первую очередь группировки Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Речь идет о Рослесхозе, силах субъектов РФ и МЧС. МЧС будет усиливать как наземную, так и воздушную группировки, составляются планы применения авиации, пожарных и спасателей, - приводит слова первого замминистра МЧС РФ агентство.

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