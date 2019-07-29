В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров

В Иркутской области и Красноярском крае в связи с пожарами введен режим "чрезвычайной ситуации в лесах", аналогичный режим действует в нескольких районах Республики Бурятия. Об этом сегодня было доложено на селекторном совещании МЧС, которое провел первый заместитель Министра МЧС России Александр Чуприян.

Как уточняется на сайте МЧС РФ, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская область остаются самыми "горимыми" субъектами страны. В Иркутской области горит около 600 тысяч гектаров, в Красноярском крае - почти миллион, в Якутии - более миллиона гектаров.

В результате увеличения числа и площади пожаров в этих регионах, дым распространяется и на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.

Проводится круглосуточный мониторинг экологической обстановки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Александра Чуприяна, противопожарная группировка в горящих территориях должна быть увеличена до 15 тысяч человек.

- Главой МЧС принято решение об увеличении группировки, в первую очередь группировки Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Речь идет о Рослесхозе, силах субъектов РФ и МЧС. МЧС будет усиливать как наземную, так и воздушную группировки, составляются планы применения авиации, пожарных и спасателей, - приводит слова первого замминистра МЧС РФ агентство.