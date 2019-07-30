В Омске ребенок провалился в яму с кипятком

Следственный комитет начал проверку по факту травмирования 10-летнего ребенка на улице Завертяева.

По предварительным данным, мальчик вышел из дома и, обходя лужу, упал в яму с кипятком. Ребенку удалось самостоятельно выбраться наверх, однако он успел получить ожоги ног. Школьника госпитализировали.

Выяснилось, что, яма на дороге образовалась в результате прорыва трубы горячего водоснабжения.

- Установлен застройщик, на балансе которого находится данный трубопровод, - сообщает СУ СКР по Омской области. - В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц данной организации по обслуживанию объекта.

Состояние пострадавшего ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.