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30.07.2019 10:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске ребенок провалился в яму с кипятком

Текст: Наталья Граф

Следственный комитет начал проверку по факту травмирования 10-летнего ребенка на улице Завертяева.

В Саратове из-за коммунальной аварии автомобиль провалился в яму

По предварительным данным, мальчик вышел из дома и, обходя лужу, упал в яму с кипятком. Ребенку удалось самостоятельно выбраться наверх, однако он успел получить ожоги ног. Школьника госпитализировали.

Выяснилось, что, яма на дороге образовалась в результате прорыва трубы горячего водоснабжения.

- Установлен застройщик, на балансе которого находится данный трубопровод, - сообщает СУ СКР по Омской области. - В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц данной организации по обслуживанию объекта.

Состояние пострадавшего ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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