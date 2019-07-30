Видео: лихач-квадроциклист кувыркнулся с моста в горную реку

Наверное нет такого вида транспорта, на котором безбашенный водитель не сумел бы попасть в ДТП. Даже громоздкий асфальтоукладчик или неторопливый вилочный погрузчик превращаются в гоночный автомобиль, если за руль садится лихач, верящий в себя и презирающий ПДД и законы всемирного тяготения. Что уж говорить о квадроциклах, способных разгоняться аж до 45 км/ч...

На одном из туристических маршрутов Горного Алтая один отчаянный, но не очень умелый Лёха решил промчаться на квадроцикле по мосту через Катунь.

Но что-то пошло не так - то ли выбоина на покрытии моста, то ли техническая неполадка - и взбрыкнувший квадроцикл слегка вильнул вправо, развернулся на 360 градусов и выбросил непонравившегося ему водителя-лихача в воду.

Судя по комментариям, Лёха остался жив-здоров и, хочется верить, приобрел некоторый жизненный опыт.