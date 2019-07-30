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30.07.2019 09:15
Рубрика: Видео

Видео: лихач-квадроциклист кувыркнулся с моста в горную реку

Текст: Вадим Давыденко

Наверное нет такого вида транспорта, на котором безбашенный водитель не сумел бы попасть в ДТП. Даже громоздкий асфальтоукладчик или неторопливый вилочный погрузчик превращаются в гоночный автомобиль, если за руль садится лихач, верящий в себя и презирающий ПДД и законы всемирного тяготения. Что уж говорить о квадроциклах, способных разгоняться аж до 45 км/ч...

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На одном из туристических маршрутов Горного Алтая один отчаянный, но не очень умелый Лёха решил промчаться на квадроцикле по мосту через Катунь.

Но что-то пошло не так - то ли выбоина на покрытии моста, то ли техническая неполадка - и взбрыкнувший квадроцикл слегка вильнул вправо, развернулся на 360 градусов и выбросил непонравившегося ему водителя-лихача в воду.

Судя по комментариям, Лёха остался жив-здоров и, хочется верить, приобрел некоторый жизненный опыт.

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