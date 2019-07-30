Вода в реке Ия в Тулуне за два часа поднялась на 24 сантиметра

Уровень воды в реке Ия на 16.00 30 июля составил 1067 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров. Об этом сообщили в администрации города Тулуна Иркутской области.

Замеры производятся каждые два часа, со времени последнего, сделанного в 14.00 по местному времени, вода поднялась на 24 сантиметра. Всего же с 8 утра уровень воды вырос более чем на метр.

По данным иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30-31 июля продолжится повышение уровня воды на реке Ия в районе города Тулун до отметок 1050-1150 сантиметров, затопление населенных пунктов в пойме реки.

Напомним, в Прибайкалье началась вторая волна паводков. На реках южных районов и юго-западных районов области наблюдается повышение уровня вод близкое к критическому, а на некоторых - выше критической отметки.