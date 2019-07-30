В октябре в Ленинградской области начнет работу виртуальный концертный зал

Трансляции в виртуальном концертном зале на базе открывшегося в 2010 году выставочного центра "Эрмитаж-Выборг" начнутся 1 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу губернатора и правительства региона. В новом зале планируется показывать два концерта ежемесячно - для учащихся школ искусств и для взрослой аудитории.

"Оборудование уже закуплено и монтируется. В сентябре 2019 года будет заключено соглашение с Московской областной филармонией, и с 1 октября филармония начнет трансляцию концертов", - цитирует агентство представителей пресс-службы. Ожидается, что к декабрю новый концертный зал посетят 300 человек.

Справка "РГ"

Национальный проект "Культура", утвержденный в 2018 году и стартовавший в начале 2019 года, должен создать все условия для развития культурной среды в регионах. Проект предусматривает три федеральные программы - "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". В рамках последней в Ленинградской области создадут еще пять виртуальных кинотеатров. А к 2024 году планируется создать 600 подобных объектов по всей стране, чтобы дать возможность жителям даже самых отдаленных населенных пунктов России послушать концерты в прямом эфире, выступления также будут доступны в записи.