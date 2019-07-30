Вологодскую студентку, спасшую детей, попросили наградить посмертно

Студентку Вологодского государственного университета Елизавету Дружинину родственники, друзья, преподаватели и просто те, кто узнал о ее героическом поступке из новостей, просят наградить государственной наградой РФ «За спасение погибавших». На имя губернатора области Олега Кувшинникова подано соответствующее ходатайство, сообщают в пресс-службе университета.

Трагедия произошла 21 июня на Кубенском озере возле деревни Жуково. Девятнадцатилетняя Лиза вместе с родственниками ее молодого человека Даниила, отдыхали на берегу канала. Младшие братья и сестра парня купались на безопасной глубине, но затем течение начало нести их в глубокий канал, вырытый местным предпринимателем для прохода лодок.

Когда дети не почувствовали дна под ногами – закричали. Даниил и Лиза сразу бросились спасать малышей. Девушка до последнего держала младшую сестру парня над водой, пока ее не забрал рыбак. Сама Лиза ушла под воду. Тело девушки водолазы достали спустя пять часов.

Елизавету Дружинину похоронили в родном городе Вельске Архангельской области.