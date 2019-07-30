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30.07.2019 13:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сочи назвали самым популярным курортом у россиян

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Сочи сегодня является самым популярный курортом среди россиян, заявила в эфире радио "Вести FM" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По ее словам, такой вывод можно сделать из того, что Сочи - самый посещаемый российский курорт, который удерживает пальму первенства после зимней Олимпиады - 2014.

"В Сочи россиян отдыхает больше, чем в Турции", - объяснила она. Также Ломидзе отметила, что в этом году вырос спрос на Крым, причем цены на отдых на полуострове по сравнению с прошлым годом практически не изменились.

В прошлом году Сочи возглавил топ-10 самых популярных российских курортов по итогам летнего сезона.

По данным администрации города, за  первые два месяца лета в Сочи отдохнуло уже свыше 1,7 миллиона человек. А сначала 2019 года курорт принял уже более 3,5 миллиона туристов.

"Прогнозы по заполняемости средств размещения полностью оправданы. Некоторым санаториям приходится увеличить количество койко-мест для удовлетворения потребностей отдыхающих, устремившихся на сочинское побережье на отдых и лечение этим летом", - отметил мэр  Анатолий Пахомов.

В целом, по прогнозам специалистов, в 2019 году в Сочи приедут свыше 6 миллионов туристов.

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