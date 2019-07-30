Суд вынес приговор членам банды, убившей астраханских полицейских

В Северо-Кавказском окружном военном суде огласили приговор по делу о нападения на сотрудников ДПС и Росгвардии в Астрахани. Семь человек признаны виновными в участии в незаконном вооруженном формировании, в задачи которого входили нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщила пресс-служба военного суда, троим участникам бандформирования назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строго режима, одному - 10 лет, а еще четверым - по девять лет, соответственно их участию в преступных деяниях.

Напомним, ночью 4 апреля 2017 года четверо главарей банды спровоцировали ДТП. Когда на место происшествия прибыла машина ДПС, бандиты расстреляли полицейских, забрали табельное оружие и скрылись. Через двое суток сотрудники Росгвардии попытались их задержать, завязалась перестрелка, четверо бандитов были убиты. Но тяжелые ранения получили и росгвардейцы, трое из них с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу.

При обысках в домах погибших были найдены вещдоки в виде флэш-карт, которые помогли обнаружить и остальных семерых участников банды. Они были задержаны и предстали перед судом. Подсудимые не признали вину, их защита намерена обжаловать приговор.