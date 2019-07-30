В Крыму на границу с Украиной запустят ночные рейсы

На границу с Украиной из Симферополя планируется пустить ночные автобусы. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов.

- С 8:00 до 19:00 ходит 14 рейсов по маршруту МАПП "Джанкой" - Симферополь, - напомнил он. - Сейчас выяснилось, что требуются дополнительные рейсы, потому что с семи вечера до восьми утра есть пассажиры. Рассматриваем возможность включения в расписание ночных автобусов, чтобы и ночью обеспечить качественное обслуживание пассажиров и не позволить их возить нелегалам.

Он добавил, что на границе с Чонгаром уже оборудована остановка и вывешено расписание.

Аналогичным образом транспорт планируется направить и до приграничного пункта пропуска "Армянск".

- Рассматриваем возможность запустить на границу с Армянском около 14 автобусов, что позволит организовать 28 оборотных рейсов, - сказал министр. - Этого будет достаточно, чтоб перевозить существующее количество пассажиров. Сейчас их перевозят нелегалы.

Напомним, неделю назад крымские власти запустили официальный автобусный маршрут от Симферополя до приграничной остановки, которая находится чуть дальше Джанкоя. По информации минтранса республики, все автобусы новые, транспорт до конечной станции едет без остановок.

Справка "РГ"

Украина прекратила автобусное сообщение с Крымом в конце 2014 года. Тогда нишу перевозок с обеих сторон границы заняли такси и нелегальные перевозчики.