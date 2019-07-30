В Сочи объявили о начале квеста "Найди леопарда"

Сочинский национальный парк сообщил о старте квеста в реальности "Найди леопарда". Цель необычной игры - познакомить гостей и жителей курорта с природными объектами, их историей и легендами, а также проектом по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе

Первые подобные состязания пройдут в рамках большого информационно-событийного марафона "Друзья переднеазиатского леопарда"

"Каждую неделю на сайте и на страницах Сочинского национального парка в самых популярных социальных сетях будут публиковаться загадки. Участники квеста должны определить объект Сочинского национального парка, приехать на место и найти спрятанное послание леопарда. В найденном трофее будет записка, которая подскажет, как забрать приз", - говорится в информации, размещенной на официальном сайте национального парка.

Обладателем главного приза станет участник, собравший максимальное количество посланий. Игра продлится семь недель и завершится 15 сентября.

Между тем

Организаторы обратились к участникам квеста с просьбой во время поиска "не копать землю, не двигать камни, не разламывать что-либо, а также не сходить с тропы". Первое задание будет опубликовано на следующей неделе.