Челябинскому конгресс-холлу вновь потребовался инвестор

Строительство Конгресc-холла на набережной реки Миасс в Челябинске, по всей видимости, будет заморожено. За счет бюджета здание достраивать не будут, сообщили со ссылкой на врио губернатора в правительстве региона.

В связи с решением о проведении саммитов ШОС и БРИКС "на два города" и переносом части протокольных мероприятий из Челябинска в Санкт-Петербург, в планы благоустройства столицы Южного Урала уже внесены коррективы.

- Врио губернатора Алексей Текслер заверил, что современная набережная в Челябинске появится обязательно, для города это будет новое, интересное общественное пространство. Начнется строительство в этом году, завершится в следующем, - сообщили в правительстве региона. - Что касается конгрессно-выставочного центра на набережной (его стоимость порядка 28 млрд рублей), то за счет бюджета достраивать это здание не будут. Идет активный поиск инвестора.