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30.07.2019 15:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Челябинскому конгресс-холлу вновь потребовался инвестор

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Строительство Конгресc-холла на набережной реки Миасс в Челябинске, по всей видимости, будет заморожено. За счет бюджета здание достраивать не будут, сообщили со ссылкой на врио губернатора в правительстве региона.

Фото: Татьяна Кравченко
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В связи с решением о проведении саммитов ШОС и БРИКС "на два города" и переносом части протокольных мероприятий из Челябинска в Санкт-Петербург, в планы благоустройства столицы Южного Урала уже внесены коррективы.

- Врио губернатора Алексей Текслер заверил, что современная набережная в Челябинске появится обязательно, для города это будет новое, интересное общественное пространство. Начнется строительство в этом году, завершится в следующем, - сообщили в правительстве региона. - Что касается конгрессно-выставочного центра на набережной (его стоимость порядка 28 млрд рублей), то за счет бюджета достраивать это здание не будут. Идет активный поиск инвестора.

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