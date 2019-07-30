На Урале завели дело о гибели женщины при пожаре на заводе

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочей при пожаре на заводе в Ревде.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, дело возбуждено по части 2 статьи 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Накануне днем в помещении участка наполнения баллонов кислородно-компрессорного цеха предприятия в результате производственного инцидента погибла рабочая 1988 года рождения. Также пострадала женщина 1967 года рождения, она была госпитализирована с термическими ожогами.

Назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся допросы свидетелей и руководства предприятия, выясняются причины и обстоятельства инцидента.