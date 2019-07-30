Новости

В Словакии обнаружены следы присутствия человека, которым тысячи лет 17:53
Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест 17:52
ЦБ: Инфляционные ожидания населения в июле не изменились 17:49
В больницах не осталось ни одного пострадавшего на акции 27 июля 17:43
На Урале завели дело о гибели женщины при пожаре на заводе 17:38
Марат Сафин: Мечтал стать футболистом "Спартака" 17:33
В Кузбассе осудили 15 бандитов, грабивших магазины по всей Сибири 17:30
В США хакерша завладела данными 100 миллионов американцев 17:17
Минск и Ташкент нацелены на развитие продвинутых форм сотрудничества 17:15
В Приамурье начальник тыла УМВД арестован по подозрению во взятке 17:10
Регионы получат семь миллиардов рублей на борьбу с бедностью 17:08
ГАЗ выпустит новую "ГАЗель" 17:00
Пушков оценил планы Киева создать русскоязычный канал 16:58
Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit 16:55
Федор Конюхов напишет в экспедиции картину Северного полюса 16:45
В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Крымского моста 16:41
В октябре в Ленинградской области начнет работу виртуальный концертный зал 16:26
В Сочи похитили 70 млн рублей, выделенных на ремонт санатория 16:21
Названо самое бесполезное лекарство для лечения простуды 16:20
Опубликован трейлер мультсериала "Отмена" с Розой Салазар из "Алиты" 16:20
Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной 16:19
Москвичам расскажут, как выбрать безопасные овощи и фрукты 16:18
Суд вынес приговор членам банды, убившей астраханских полицейских 16:15
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору 16:12
В московском метро 79-летняя женщина упала под поезд 16:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
30.07.2019 17:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале завели дело о гибели женщины при пожаре на заводе

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочей при пожаре на заводе в Ревде.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, дело возбуждено по части 2 статьи 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В Рязани загорелся цех с жидкостью для розжига

Накануне днем в помещении участка наполнения баллонов кислородно-компрессорного цеха предприятия в результате производственного инцидента погибла рабочая 1988 года рождения. Также пострадала женщина 1967 года рождения, она была госпитализирована с термическими ожогами.

Назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся допросы свидетелей и руководства предприятия, выясняются причины и обстоятельства инцидента.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit
Пушков оценил планы Киева создать русскоязычный канал
Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах
В России упростились покупка и продажа недвижимости
Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье