"Спартак" подтвердил продажу Фернандо в "Бэйцзин Гоань"

Бразильский полузащитник "Спартака" Фернандо официально перешел в китайский клуб "Бэйцзин Гоань".

Официальный сайт "Спартака" объявил о переходе бразильца в китайский клуб.

Сумма трансфера не сообщается, однако как ранее сообщала "РГ", она составит не менее 15 млн евро. Личный контракт футболиста с китайским клубом - 4,5 миллиона евро в год.

27-летний бразилец выступал за красно-белых с лета 2016 года. Его переход из итальянской "Сампдории" обошелся клубу в 12,5 млн евро.

За три года Фернандо провел в форме "Спартака" 98 матчей и забил 12 голов, больше половины из которых - фирменными ударами со штрафных.

В составе московского клуба Фернандо стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.