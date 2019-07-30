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30.07.2019 13:31
Рубрика: Спорт

"Спартак" подтвердил продажу Фернандо в "Бэйцзин Гоань"

Текст: Максим Домчев

Бразильский полузащитник "Спартака" Фернандо официально перешел в китайский клуб "Бэйцзин Гоань".

Официальный сайт "Спартака" объявил о переходе бразильца в китайский клуб.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Сумма трансфера не сообщается, однако как ранее сообщала "РГ", она составит не менее 15 млн евро. Личный контракт футболиста с китайским клубом - 4,5 миллиона евро в год.

27-летний бразилец выступал за красно-белых с лета 2016 года. Его переход из итальянской "Сампдории" обошелся клубу в 12,5 млн евро.

За три года Фернандо провел в форме "Спартака" 98 матчей и забил 12 голов, больше половины из которых - фирменными ударами со штрафных.

В составе московского клуба Фернандо стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

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