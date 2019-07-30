"Спартак" согласился продать Фернандо в китайский клуб

Бразильский полузащитник "Спартака" Фернандо продолжит карьеру в китайском клубе "Бэйцзин Гоань", который заплатит за трансфер 15 миллионов евро.

По данным издания "Спорт-Экспресс", "Спартак" принял решение расстаться с 27-летним полузащитником Фернандо. Предложение от китайского клуба "Бэйцзин Гоань" полностью устроило клуб и футболиста.

В качестве компенсации "Спартак" получит 15 миллионов евро, которые сможет потратить на усиление состава в нынешнее трансферное окно. Фернандо согласился на условия личного контракта, по которому он будет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год. В "Спартаке" бразилец получал "всего" 2,8 миллиона.

Напомним, что Фернандо пришел в "Спартак" в 2016 году. За трансфер красно-белые заплатили "Сампдории" около 12,5 миллиона евро, что стало самой дорогой покупкой в истории клуба. В составе "Спартака" Фернандо сыграл 98 матчей, забил 12 голов и сделал 10 голевых передач.

Как сообщала "РГ", в понедельник стало известно о намерении бразильского клуба "Фламенго" купить другого футболиста "Спартака" Луиса Адриано.