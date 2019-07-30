Suzuki рассказала о топовой комплектации нового Jimny для России

В Suzuki озвучили, что будет входить в топовую комплектацию маленького внедорожника Jimny четвертого поколения. В Instagram компании раскрыли название версии - GLX, а также описали главные особенности модели.

"Лишь две опции недоступны новому Suzuki Jimny - джакузи в багажнике и мигалка на крыше. Все остальное в максимальной комплектации GLX имеется", - сообщается на странице Suzuki в соцсети.

Все остальное - это передние светодиодные LED фары прожекторного типа с автоматическим корректором и омывателями, черные окрашенные боковые зеркала с обогревом, климат-контроль, мультимедиа с возможностью подключения смартфона, навигатор, Bluetooth, круиз-контроль, а также розетка 12В на центральной консоли и в багажном отделении. И это, как уточнили в компании, еще не полный перечень.

Продажи Suzuki Jimny запланированы на осень. 1 августа автомобиль презентуют в Москве. Автопроизводитель уже раскрыл особенности базовой комплектации внедорожника. В нее входят системы помощи при старте на подъеме и при спуске с горы, мониторинг давления в шинах, функция экстренного торможения, а также система вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС", ABS и ESP.

Автомобиль получит новый 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 102 л.с. с пятиступенчатой "механикой" или четырехдиапазонной АКПП.

Ранее "РГ" протестировала обновленную Suzuki Vitara и рассказала, насколько надежен Suzuki SX4.