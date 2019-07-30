Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit

Украинский суд принял решение наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту Измаила в конце июля. Об этом главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос написал в Facebook.

По его словам, украинский суд проверил законность действий военных прокуроров и следователей СБУ во время обыска российского танкера.

Напомним, Служба безопасности Украины в четверг, 25 июля, задержала в одесском порту Измаил танкер Nika Spirit. По утверждению СБУ, ранее он назывался Neyma и использовался для блокирования Керченского пролива в момент прохода украинских военных кораблей в ноябре 2018 года. Судно было признано вещественным доказательством.

При этом спустя некоторое экипаж судна был отпущен. Все моряки уже вернулись в Россию. Однако в украинской спецслужбе утверждают, что взяли с российского экипажа обязательство являться на допросы по вызову следователя.