Новости

На Урале завели дело о гибели женщины при пожаре на заводе 17:38
Марат Сафин: Мечтал стать футболистом "Спартака" 17:33
В Кузбассе осудили 15 бандитов, грабивших магазины по всей Сибири 17:30
В США хакерша завладела данными 100 миллионов американцев 17:17
Минск и Ташкент нацелены на развитие продвинутых форм сотрудничества 17:15
В Приамурье начальник тыла УМВД арестован по подозрению во взятке 17:10
Регионы получат семь миллиардов рублей на борьбу с бедностью 17:08
ГАЗ выпустит новую "ГАЗель" 17:00
Пушков оценил планы Киева создать русскоязычный канал 16:58
Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit 16:55
Федор Конюхов напишет в экспедиции картину Северного полюса 16:45
В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Крымского моста 16:41
В октябре в Ленинградской области начнет работу виртуальный концертный зал 16:26
В Сочи похитили 70 млн рублей, выделенных на ремонт санатория 16:21
Названо самое бесполезное лекарство для лечения простуды 16:20
Опубликован трейлер мультсериала "Отмена" с Розой Салазар из "Алиты" 16:20
Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной 16:19
Москвичам расскажут, как выбрать безопасные овощи и фрукты 16:18
Суд вынес приговор членам банды, убившей астраханских полицейских 16:15
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору 16:12
В московском метро 79-летняя женщина упала под поезд 16:06
В Сети появился снимок уникальной вазовской "шестерки" 16:05
Правительство Беларуси определило экономические задачи на 2020 год 16:00
Вышел первый трейлер пятого сезона сериала "Острые козырьки" 15:50
Челябинскому конгресс-холлу вновь потребовался инвестор 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
30.07.2019 16:55
Рубрика: В мире

Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit

Украинский суд принял решение наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту Измаила в конце июля. Об этом главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос написал в Facebook.

По его словам, украинский суд проверил законность действий военных прокуроров и следователей СБУ во время обыска российского танкера.

Фото: REUTERS
В Крыму сообщили, откуда родом моряки задержанного Украиной танкера

Напомним, Служба безопасности Украины в четверг, 25 июля, задержала в одесском порту Измаил танкер Nika Spirit. По утверждению СБУ, ранее он назывался Neyma и использовался для блокирования Керченского пролива в момент прохода украинских военных кораблей в ноябре 2018 года. Судно было признано вещественным доказательством.

При этом спустя некоторое экипаж судна был отпущен. Все моряки уже вернулись в Россию. Однако в украинской спецслужбе утверждают, что взяли с российского экипажа обязательство являться на допросы по вызову следователя.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit
Пушков оценил планы Киева создать русскоязычный канал
Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах
В России упростились покупка и продажа недвижимости
Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье