Задержанный на Украине танкер направлялся на ремонт

Российский танкер Nika Spirit задержанный сегодня службами безопасности Украины, прибыл в порт Измаил Одесской области для ремонта. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Российском профессиональном союзе моряков (РПСМ).

По словам первого заместителя председателя РПСМ Игоря Ковальчука судно насчитывает порядка 20 лет, а потому технически изношено. Выйдя из порта Кавказ с грузом нефтепродуктов, экипаж направился на починку именно в порт Измаил. Причем, танкер - единственное судно, которое стоит на балансе предприятия "Альтомар Шиппинг" в Геленджике, порт его приписки находится в Таганроге.

Как ранее уже сообщалось, российское судно Nika Spirit СБУ идентифицировало как танкер Neyma, который якобы принимал участие в блокировании украинских кораблей во время прошлогоднего инцидента в Керченском проливе. На данный момент моряки возвращаются домой, а вот само судно остается на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства России на Украине.