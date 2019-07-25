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25.07.2019 19:39
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Задержанный на Украине танкер направлялся на ремонт

Текст: Анна Юркова

Российский танкер Nika Spirit задержанный сегодня службами безопасности Украины, прибыл в порт Измаил Одесской области для ремонта. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Российском профессиональном союзе моряков (РПСМ).
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По словам первого заместителя председателя РПСМ Игоря Ковальчука судно насчитывает порядка 20 лет, а потому технически изношено. Выйдя из порта Кавказ с грузом нефтепродуктов, экипаж направился на починку именно в порт Измаил. Причем, танкер - единственное судно, которое стоит на балансе предприятия "Альтомар Шиппинг" в Геленджике, порт его приписки находится в Таганроге.

Как ранее уже сообщалось, российское судно Nika Spirit СБУ идентифицировало как танкер Neyma, который якобы принимал участие в блокировании украинских кораблей во время прошлогоднего инцидента в Керченском проливе. На данный момент моряки возвращаются домой, а вот само судно остается на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства России на Украине.

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