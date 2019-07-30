В России упали продажи подержанных автомобилей

За первое полугодие продажи подержанных легковых автомобилей в России сократились на 1,4 процента по сравнению с тем же периодом 2018-го. При этом в июне падение рынка оказалось еще более заметным - сразу на 4,8 процента.

Такие данные приводит аналитическое агентство "Автостат". В общей сложности за полгода в стране было продано 2,5 миллиона легковушек с пробегом. Четверть от этого объема пришлась на автомобили Lada, из которых самой популярной моделью оказался хэтчбек 2114 (67,4 тысячи единиц). Примечательно, что по результатам июня четырнадцатая модель уступила пальму первенства Ford Focus. Этих бюджетных иномарок в первом летнем месяце приобрели 11 583 штук, тогда как LADA 2114 - 11 461.

На втором месте по количеству перепродаж за полгода оказалась Toyota: "японцев" купили 278,4 тысячи единиц (-2,8 процента к показателю 2018-го). Замыкает тройку лидеров Nissan - 142,3 тысячи (+1 процент). Совсем немного отстали корейские Hyundai и Kia: 129 и 118,9 тысячи штук соответственно. Примечательно, что они показали наилучшую положительную динамику, их перепродажи выросли на 3,8 и 8,4 процента.