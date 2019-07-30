Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Кроссовер УАЗ-3170 похоронили заживо 13:00
В Москве появились "умные светофоры" перед тоннелями 12:23
Renault Arkana: только появилась, а уже подорожала 12:07
ЦКАД начнут сдавать осенью 2020 года 11:59
30.07.2019 14:12
Рубрика: Легковые авто

В России упали продажи подержанных автомобилей

Текст: Алексей Иванов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За первое полугодие продажи подержанных легковых автомобилей в России сократились на 1,4 процента по сравнению с тем же периодом 2018-го. При этом в июне падение рынка оказалось еще более заметным - сразу на 4,8 процента.

Фото: www.vk.com/kviringdrive
Фотошпионы засняли новую Lada Vesta с вариатором

Такие данные приводит аналитическое агентство "Автостат". В общей сложности за полгода в стране было продано 2,5 миллиона легковушек с пробегом. Четверть от этого объема пришлась на автомобили Lada, из которых самой популярной моделью оказался хэтчбек 2114 (67,4 тысячи единиц). Примечательно, что по результатам июня четырнадцатая модель уступила пальму первенства Ford Focus. Этих бюджетных иномарок в первом летнем месяце приобрели 11 583 штук, тогда как LADA 2114 - 11 461.

На втором месте по количеству перепродаж за полгода оказалась Toyota: "японцев" купили 278,4 тысячи единиц (-2,8 процента к показателю 2018-го). Замыкает тройку лидеров Nissan - 142,3 тысячи (+1 процент). Совсем немного отстали корейские Hyundai и Kia: 129 и 118,9 тысячи штук соответственно. Примечательно, что они показали наилучшую положительную динамику, их перепродажи выросли на 3,8 и 8,4 процента.

Подержанные 7-местные автомобили: что купить вместо новой "Буханки"
Какие автомобили чаще всего разбивают в "тотал"
#Lada #Toyota #Ford