В Сети появился снимок уникальной вазовской "шестерки"

Автомобиль ВАЗ-2106 "Жигули" с передней частью в стиле "семерки" показали на фото на сайте Wroom. Автор заметки утверждает, что это уникальная машина. Она была создана в единственном экземпляре.

Согласно одной из легенд, которые часто сопровождают подобные дизайнерские проекты, помесь "шестерки" и "семерки" создали в 1979 году специально для генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Но подтвердить или опровергнуть эту информацию нельзя.

ВАЗ-2107 с аналогичной хромированной решеткой радиатора и капотом с выштамповкой появился спустя 3 года - в 1982-м. При этом фары у "семерки" обрели прямоугольную форму, тогда как у "шестерки" их формировали два круглых фонаря с каждой стороны. А вот указатели поворотов у экспериментального автомобиля в серию так и не пошли. У ВАЗ-2106 они располагались под головной оптикой в так называемых подфарниках. В автомобиле на фото они вмонтированы в передний бампер - как у экспортных версий "шестерок". Такие бамперы потом появились на "семерках", но на них крепились только таблички с госномером.

Кстати, и салон у такой машины был модернизирован. В частности, передние кресла в нем установили от будущего ВАЗ-2107. Они явно крупнее обычных сидений. Примечательно, что за уникальной машиной закрепилось название "полседьмого".

Напомним, с 1976 по 2006 год с конвейера сошло более 4,3 млн ВАЗ-2106. "Семерки" производили с 1982 по 2012 год. По данным агентства "Автостат", эти модели являются самыми распространенными в российском автопарке. На 1 января 2019 года в стране числилось 1,73 млн "семерок" и 1,53 млн "шестерок".