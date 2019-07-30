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30.07.2019 13:46
Рубрика: Власть

Володин объяснил отъезд Порошенко с Украины

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал информацию об отъезде бывшего президента Украины Петра Порошенко с семьей из страны.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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Ранее в СМИ со ссылкой на источники появилась информация, что Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей выехал с Украины в Турцию.

Вячеслав Володин сравнил Порошенко с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который уехал из страны и стал для своей родины невъездным.

- А вчера Порошенко с семьей покинул Украину. И первый, и второй пришли к власти при внешней поддержке и нанесли непоправимый ущерб своим странам, - отметил глава нижней палаты в разговоре с журналистами.

- Участь президентов, которые приходят к власти в результате "оранжевых революций", предрешена, - резюмировал он.

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Парламентарий, продолжая сравнение, напомнил, что Грузия в результате действий Саакашвили потеряла Абхазию и Южную Осетию.

- А Украина, некогда экономически процветающая и самодостаточная, потеряла суверенитет и погрузилась во внутренние конфликты, в ходе которых были нарушены основополагающие права граждан, защищенные во всех демократических странах, - добавил он.

По мнению спикера, "на этих наглядных примерах, если кому-то мало Ирана, Ирака и Ливии, можно сделать вывод, что еще ни одна революция, привнесенная извне, ни один захват власти, организованный при поддержке других государств, не сделали жизнь людей лучше".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Госдума Политический кризис на Украине
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