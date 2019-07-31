Американский суд прекратил дело по иску демократов к РФ

Иск Национального комитета Демократической партии США против России о "вмешательстве" в американские выборы отклонен окружным судом. "Охота на ведьм" завершается!" - написал в связи с этим глава государства Дональд Трамп в Twitter.

В 2016 году, не дожидаясь результатов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, Национальный комитет подал в суд на российское правительство и ГРУ, а также на Джулиана Ассанжа и Дональда Трампа.

После анализа всех материалов суд пришел к выводу, что ряд заявлений истцов имеет спорное содержание и "не представляет ценности". Судья Джон Коэлтл отметил, что Россия не может быть привлечена к суду за "вмешательство в выборы".

Напомним, Роберт Мюллер в апреле завершил расследование, обвинив Россию во вмешательстве в предвыборный процесс в США в 2016 году. Об абсурдности такого рода обвинений, которые активно продвигали представители демпартии, неоднократно говорили в Москве и в республиканской партии. Дональд Трамп оценивал происходящую шумиху вокруг этого надуманного дела как "охоту на ведьм".