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31.07.2019 06:59
Рубрика: Общество

Август начнется с холода и дождей

Текст: Ольга Игнатова
До конца этой недели лето не вернется в центральные регионы России. Кроме того, погода начнет испытывать на прочность и жителей Урала. Видимо, чтобы не было так обидно тем, кто проводит лето в центре страны.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, холодный воздух по-прежнему будет распространяться с Баренцева моря, поэтому значительного потепления ждать не стоит.

Фото: iStock
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Последний день июля будет холодным, температура соответствует началу сентября. В Москве днем всего 12-14 градусов, в Московской области - 10-15 градусов. Пройдут небольшие умеренные дожди. Добавит дискомфорта северо-западный ветер, который будет дуть с порывами до 12-17 метров в секунду.

С холодной погоды начнется и август. Первого и второго августа в Центральном федеральном округе небольшой дождь, дневная температура преимущественно 12-18 градусов. Сохранится северо-западный ветер, местами с порывами первого августа до 12-17 метров в секунду. Третьего и четвертого августа, в выходные дни, в средней полосе России немного потеплеет - температура будет приближаться к 20-градусной отметке. По ночам около плюс 10 градусов. Будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Такая температура на пять градусов ниже климатической нормы.

Холодные атмосферные фронты будут проходить через Крым, нижнее Поволжье, нижний Дон. В Ростовской, Волгоградской областях 31 июля, первого августа в Адыгее, первого-второго августа в Краснодарском крае ожидаются ливневый дождь, гроза. Ветер 15-20 метров в секунду.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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С 31 июля по второе августа в Кабардино-Балкарии, с 31 июля по первое августа в Северной Осетии, первого августа в Ставропольском крае, второго августа в Ингушетии, Чеченской республике, Дагестане сильный дождь, гроза, град. Ветер 15-20 метров в секунду.

В первых числах августа дожди придут и на Урал. Первого и второго августа сильный дождь прогнозируется в Пермском крае, Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Малоподвижный уральский циклон испортит погоду и на юго-западе Сибири. Второго августа на юге Тюменской области сильный дождь, гроза. Ветер до 19 метров в секунду. В Омской области сильный дождь, гроза, град. Ветер 17-22 метра в секунду.

Так же 31 июля и первого августа в южной половине Приволжского округа сильный дождь, гроза, град. Ветер 15-20 метров в секунду. Первого августа в Татарстане шквалистый ветер до 21 метра в секунду.

Фото: iStock
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31 июля и первого августа в центральных и южных районах Хабаровского края - сильный ливневый дождь, гроза. Очень неблагоприятная ситуация на Амуре и его притоках. Есть подтопления, рост уровня воды до опасных отметок.

Первого и второго августа после короткого перерыва возобновятся дожди в уже сильно пострадавшей от осадков Иркутской области. Ожидается вторая волна паводка у города Тулун.

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