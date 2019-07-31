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31 июля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(7924)

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 225-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и Федеральный закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом""

Дата подписания 26 июля 2019 г.
Опубликован 31 июля 2019 г.

Комментарии Российской Газеты

Региональные власти смогут освобождать мусорных операторов от ряда налогов

Принят Государственной Думой 17 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2001, N 1, ст. 21; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст. 5554; 2008, N 30, ст. 3616; N 45, ст. 5142; 2009, N1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4590, 4596; N 45, ст. 6333; N 48, ст. 6732; 2012, N 26, ст. 3446; 2014, N 30, ст. 4220, 4262; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3994; N 29, ст. 4350; 2016, N 1, ст. 24; N 15, ст. 2066; 2018, N 1, ст. 87) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности - юридическое лицо, уполномоченное в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечивать и осуществлять деятельность по обращению с отходами I и II классов опасности на территории Российской Федерации (далее также - федеральный оператор);

российский экологический оператор - публично-правовая компания, создаваемая в соответствии с указом Президента Российской Федерации в целях формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечения управления указанной системой, предотвращения вредного воздействия таких отходов на здоровье человека и окружающую среду, вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве сырья, материалов, изделий и превращения во вторичные ресурсы для изготовления новой продукции и (или) получения энергии, а также в целях ресурсосбережения;

оператор по обращению с отходами I и II классов опасности - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которые обладают правом в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществлять деятельность по обращению с отходами I и II классов опасности, полученными от иных индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, и имеют лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности в отношении соответствующих видов работ с отходами I и II классов опасности.";

2) в статье 5:

а) абзацы тридцать четвертый и тридцать пятый признать утратившими силу;

б) абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:

"установление порядка разработки, рассмотрения, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем обращения с отходами и порядка разработки, утверждения и корректировки федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также требований к составу и содержанию таких схем;";

в) дополнить абзацами следующего содержания:

"установление порядка рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, российским экологическим оператором, федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности или между субъектами Российской Федерации при разработке и корректировке территориальных схем обращения с отходами;

установление порядка направления субъектам Российской Федерации и рассмотрения ими рекомендаций российского экологического оператора при утверждении или корректировке региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, территориальной схемы обращения с отходами, а также при установлении или корректировке нормативов накопления твердых коммунальных отходов, планировании расходов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

установление порядка создания, эксплуатации и модернизации государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов, порядка, способов размещения в ней информации, порядка доступа к такой информации и обмена информацией с использованием данной системы;

установление единых требований к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, в том числе в отношении выбора мест размещения таких объектов, используемых материалов и технологических решений;

определение федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности;

утверждение федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности;

утверждение форм типовых договоров оказания услуг по обращению с отходами I и II классов опасности;

утверждение основ ценообразования, правил регулирования тарифов по обращению с отходами I и II классов опасности, а также определение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственного регулирования тарифов по обращению с отходами I и II классов опасности;

установление порядка разработки, утверждения и корректировки федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности, требований к ее составу;

утверждение положения о государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.";

3) в абзаце девятнадцатом статьи 6 слова ", в том числе с твердыми коммунальными отходами" исключить;

4) статью 10 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Единые требования к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, в том числе в отношении выбора мест размещения таких объектов, используемых материалов и технологических решений, устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

5) пункт 9 статьи 12 признать утратившим силу;

6) в статье 13[3]:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 13[3]. Требования к федеральной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами и территориальным схемам обращения с отходами";

б) в пункте 1 слова "захоронению отходов уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждается территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - территориальная схема обращения с отходами)" заменить словами "размещению отходов утверждаются территориальные схемы обращения с отходами и федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами";

в) пункт 2 после слова "разрабатывается" дополнить словами "и утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации";

г) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

"4. Федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами включает в себя информацию, содержащуюся в территориальных схемах обращения с отходами и относящуюся к обращению с твердыми коммунальными отходами, и иную информацию, определенную Правительством Российской Федерации в порядке, установленном пунктом 5 настоящей статьи. Электронная модель федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами является частью государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов. Федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами разрабатывается российским экологическим оператором и утверждается Правительством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. Порядок разработки, рассмотрения, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем обращения с отходами и порядок разработки, утверждения и корректировки федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также требования к составу и содержанию указанных схем устанавливаются Правительством Российской Федерации. Проект территориальной схемы обращения с отходами направляется на рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти, российскому экологическому оператору и на общественное обсуждение в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Федеральные органы исполнительной власти и российский экологический оператор рассматривают территориальную схему обращения с отходами на предмет соответствия проекта территориальной схемы обращения с отходами требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на предмет экономической обоснованности решений о размещении и технических характеристиках объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, а также рассматривают схему потоков отходов на предмет достоверности информации, содержащейся в проекте территориальной схемы обращения с отходами. Российский экологический оператор проводит экспертизу проекта территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с учетом позиции федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности в отношении обращения с отходами I и II классов опасности, и при необходимости представляет рекомендации по корректировке проекта территориальной схемы обращения с отходами. Рассмотрение разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, российским экологическим оператором, федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности или между субъектами Российской Федерации при разработке и корректировке территориальных схем обращения с отходами, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При разработке и корректировке федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами российский экологический оператор вправе представить субъекту Российской Федерации рекомендации по корректировке территориальной схемы обращения с отходами.";

д) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами должна быть опубликована в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, для всеобщего и бесплатного доступа.";

7) дополнить статьей 13[5] следующего содержания:

"Статья 13[5] Государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов

1. В целях информационного обеспечения деятельности по обращению с отходами, в том числе планирования и контроля в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в Российской Федерации создается государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов, содержащая информацию об обращении с твердыми коммунальными отходами.

2. Оператором государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды.

3. Порядок создания, модернизации и эксплуатации государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов, в том числе порядок и способы размещения в ней информации, порядок доступа к информации и обмена информацией с использованием данной системы, устанавливается Правительством Российской Федерации. Указанный порядок также устанавливает порядок информационного взаимодействия государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов с единой государственной информационной системой учета отходов от использования товаров и другими информационными системами.

4. В государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов должна содержаться следующая информация:

об источниках образования твердых коммунальных отходов;

о местах накопления твердых коммунальных отходов, в том числе об осуществлении раздельного накопления твердых коммунальных отходов;

об объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов;

о балансах количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территориях субъектов Российской Федерации;

о схеме потоков твердых коммунальных отходов;

о договорах, заключенных в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

о тарифах в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

о нормативах накопления твердых коммунальных отходов;

об измерениях количества твердых коммунальных отходов;

данные других измерительных (контрольных) систем.

5. Государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов включает в себя электронную модель федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами.

6. Правительство Российской Федерации устанавливает:

функциональные требования к государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов;

требования к форматам документов, размещаемых в электронной форме в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов;

порядок хранения, обработки и предоставления информации, содержащейся в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов;

порядок ведения реестров в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов;

порядок доступа к государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов и информации, размещенной в ней, а также сроки регистрации в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов субъектов, размещающих информацию в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов, и пользователей информации;

требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования государственной информационной системой учета твердых коммунальных отходов, в том числе требования к ее архитектуре;

порядок взаимодействия государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов с инфраструктурой, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, порядок взаимодействия иных информационных систем с государственной информационной системой учета твердых коммунальных отходов, а также единые форматы для информационного взаимодействия иных информационных систем с государственной информационной системой учета твердых коммунальных отходов;

перечень справочников и классификаторов, размещаемых в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов, и порядок их использования участниками информационного взаимодействия при размещении информации в данной системе;

адрес официального сайта государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, устанавливает состав, сроки и периодичность размещения информации в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов субъектами, размещающими информацию в данной системе.

8. Субъектами, размещающими информацию в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов, являются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, региональные операторы, юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также иные лица, которые обязаны в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации размещать информацию в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов.

9. Информация, содержащаяся в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов, подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, а также законодательством Российской Федерации о коммерческой тайне и об иной охраняемой законом тайне.

10. Информация и документы, составляющие государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне, и информация о твердых коммунальных отходах, образующихся в результате деятельности для обеспечения обороны страны и безопасности государства, не подлежат размещению в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов.";

8) дополнить статьями 14[1] - 14[4] следующего содержания:

"Статья 14[1]. Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности

1. Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности определяется Правительством Российской Федерации по предложению Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", согласованному с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

2. Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности осуществляет следующие функции:

осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I и II классов опасности самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с отходами I и II классов опасности на основании договоров оказания услуг по обращению с отходами I и II классов опасности и в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности;

представляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов, предложения по установлению тарифов на услуги федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности;

является оператором государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности;

осуществляет иные функции в области обращения с отходами I и II классов опасности, определенные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 14[2]. Федеральная схема обращения с отходами I и II классов опасности

1. В целях организации деятельности по обращению с отходами I и II классов опасности утверждается федеральная схема обращения с отходами I и II классов опасности. Указанная схема разрабатывается и корректируется с учетом сведений и информации, содержащихся в территориальных схемах обращения с отходами, государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности, и включает в себя:

сведения о видах отходов I и II классов опасности, об источниках образования отходов I и II классов опасности, о нормативах образования отходов и лимитах на их размещение, утвержденных в отношении отходов I и II классов опасности;

сведения о местах нахождения, мощности, технических характеристиках объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов I и II классов опасности;

сведения об операторах по обращению с отходами I и II классов опасности;

сведения о фактическом количестве образующихся, обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных отходах I и II классов опасности;

схему потоков отходов I и II классов опасности от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов I и II классов опасности;

данные о целевых показателях по обезвреживанию и размещению отходов I и II классов опасности;

баланс количественных характеристик образования отходов I и II классов опасности с мощностями по их обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению;

данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов I и II классов опасности;

данные об оценке потребностей в финансировании планируемых строительства, реконструкции, выведения из эксплуатации, включая рекультивацию территорий, объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов I и II классов опасности.

2. Федеральная схема обращения с отходами I и II классов опасности утверждается Правительством Российской Федерации.

3. Порядок разработки, утверждения и корректировки федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности, требования к ее составу устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, федеральный оператор, операторы по обращению с отходами I и II классов опасности, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности.

Статья 14[3]. Государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности

1. В целях информационного обеспечения деятельности по обращению с отходами I и II классов опасности создается государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности, которая содержит информацию об отходах I и II классов опасности, необходимую для разработки и корректировки федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности, и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию.

2. Оператором государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности является федеральный оператор.

3. Порядок создания, эксплуатации и модернизации государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности, состав информации для включения в указанную систему, формы, сроки и порядок ее представления, порядок доступа к информации, содержащейся в государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. Порядок информационного взаимодействия государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности с другими государственными информационными системами устанавливается Правительством Российской Федерации.

5. Информация об отходах I и II классов опасности, образующихся в результате деятельности для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и информация, составляющая государственную тайну, не подлежат размещению в государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.

6. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, федеральный оператор, операторы по обращению с отходами I и II классов опасности, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами обеспечивают представление полной, достоверной, актуальной информации и своевременность ее размещения в государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности с учетом требований законодательных актов Российской Федерации в области информации, информационных технологий и защиты информации, персональных данных, государственной тайны.

Статья 14[4]. Особенности обращения с отходами I и II классов опасности

1. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, осуществляют обращение с данными отходами самостоятельно при наличии в собственности или на ином законном основании объектов обезвреживания и (или) размещения отходов I и II классов опасности. В иных случаях индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, передают данные отходы федеральному оператору в соответствии с договорами на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности.

2. Формы типовых договоров на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности утверждаются Правительством Российской Федерации. Указанные договоры могут быть дополнены по соглашению сторон иными не противоречащими законодательству Российской Федерации положениями.

3. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, не вправе отказаться от заключения договора на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности с федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности, за исключением случаев самостоятельного обращения с отходами I и II классов опасности, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

4. Сбор отходов I и II классов опасности, образующихся в результате хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, операторами по обращению с отходами I и II классов опасности допускается при условии заключения указанными операторами с федеральным оператором договора на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности.

5. При передаче отходов I и II классов опасности федеральному оператору его услуги оплачиваются по тарифам в области обращения с отходами I и II классов опасности, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области государственного регулирования тарифов по обращению с отходами I и II классов опасности, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. При передаче федеральным оператором отходов I и II классов опасности операторам по обращению с отходами I и II классов опасности услуги операторов по обращению с отходами I и II классов опасности оплачиваются по тарифам в области обращения с отходами I и II классов опасности в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7. К регулируемым видам деятельности в области обращения с отходами I и II классов опасности, осуществляемым федеральным оператором и операторами по обращению с отходами I и II классов опасности, относятся:

сбор отходов I и II классов опасности;

транспортирование отходов I и II классов опасности;

обработка отходов I и II классов опасности;

утилизация отходов I и II классов опасности;

обезвреживание отходов I и II классов опасности;

размещение отходов I и II классов опасности.

8. Федеральный оператор осуществляет прием отходов I и II классов опасности, входящих в состав твердых коммунальных отходов, от регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании договора на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности, заключение которого для федерального оператора является обязательным.";

9) в статье 24[2]:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Производитель товаров, импортер товаров имеют право на основании договора поручить обеспечивать выполнение нормативов утилизации российскому экологическому оператору или ассоциации, созданной производителями товаров, импортерами товаров в целях обеспечения выполнения нормативов утилизации (далее - ассоциация). Такое обязательство выполняется российским экологическим оператором или ассоциацией путем заключения договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими утилизацию отходов от использования товаров. В этом случае российский экологический оператор или ассоциация представляет от своего имени отчетность о выполнении нормативов утилизации.";

б) в пункте 6 после слова "исполнения" дополнить словами "российским экологическим оператором и (или)", слово "ему" заменить словом "им", после слов "не исполненных ассоциацией" дополнить словами ", российским экологическим оператором";

в) абзац второй пункта 9[1] после слов "твердыми коммунальными отходами," дополнить словами "российским экологическим оператором,";

10) статью 24[6] дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Региональные операторы имеют право осуществлять обращение с отходами I и II классов опасности в порядке и с учетом особенностей, которые установлены статьями 14[1] - 14[4] настоящего Федерального закона для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, и (или) для операторов по обращению с отходами I и II классов опасности.";

11) главу V[1] дополнить статьей 24[14] следующего содержания:

"Статья 24[14]. Российский экологический оператор

1. Российский экологический оператор осуществляет деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации и своим уставом.

2. В порядке, установленном Правительством Российской Федерации, российский экологический оператор осуществляет следующие функции:

разрабатывает и корректирует федеральную схему обращения с твердыми коммунальными отходами;

проводит экспертизу и готовит рекомендации при утверждении или корректировке региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, территориальной схемы обращения с отходами, а также при установлении или корректировке нормативов накопления твердых коммунальных отходов, планировании расходов в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

3. Российский экологический оператор на основании соответствующих договоров вправе обеспечивать выполнение производителями товаров, импортерами товаров нормативов утилизации, а также представлять от своего имени отчетность о выполнении нормативов утилизации.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 1 декабря 2007 года N 317-Ф3 "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6078; 2009, N 29, ст. 3642; 2010, N 48, ст. 6246; 2011, N 1, ст. 49; N 29, ст. 4281, 4291; N30, ст. 4591, 4596; N48, ст. 6732; N49, ст. 7025; 2012, N26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477, 3480; 2014, N 23, ст. 2928; 2015, N 1, ст. 52; 2016, N 14, ст. 1904; N 27, ст. 4160; 2018, N 1, ст. 74; N 53, ст. 8451; 2019, N 18, ст. 2205) следующие изменения:

1) статью 4 дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Деятельность Корпорации в области обращения с отходами I и II классов опасности осуществляется в соответствии с полномочиями и функциями Корпорации, определенными статьей 10[1] настоящего Федерального закона.";

2) часть 6[1] статьи 6 после слов "специальных экологических программ реабилитации радиационно загрязненных участков территории," дополнить словами "и создания объектов инфраструктуры, обеспечивающих безопасное обращение с отходами I и II классов опасности,";

3) дополнить статьей 10[1] следующего содержания:

"Статья 10[1]. Полномочия и функции Корпорации в области обращения с отходами I и II классов опасности

Корпорация для достижения целей, установленных настоящим Федеральным законом, осуществляет следующие полномочия и функции в области обращения с отходами I и II классов опасности:

1) разрабатывает и направляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти предложения по формированию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обращения с отходами I и II классов опасности;

2) осуществляет подготовку предложения по определению федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности, согласование этого предложения с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и направление его в Правительство Российской Федерации;

3) создает государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.";

4) часть 1 статьи 15 дополнить пунктом 37 следующего содержания:

"37) создание государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шестидесяти дней после дня его официального опубликования.

2. Положения абзаца второго пункта 2 статьи 14[1], пункта 4 статьи 14[2], пунктов 1, 2, 3, 4 и 8 статьи 14[4] Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются по истечении одного календарного года со дня утверждения Правительством Российской Федерации федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности.

3. Договоры между индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, и индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, имеющими лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, предметом которых являются сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I и II классов опасности и которые заключены до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют до истечения одного календарного года со дня утверждения Правительством Российской Федерации федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности, если меньший срок не предусмотрен такими договорами.

4. До дня принятия нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, предусмотренного пунктом 7 статьи 13[3] Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (в редакции настоящего Федерального закона), территориальные схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденные субъектами Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, применяются, корректируются в порядке, установленном до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

5. С 15 января 2021 года субъекты, размещающие информацию в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов, осуществляют представление в государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов информации, предусмотренной Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (в редакции настоящего Федерального закона) и нормативными правовыми актами, принятыми во исполнение настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин

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