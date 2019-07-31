Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 225-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и Федеральный закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом""

Принят Государственной Думой 17 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2001, N 1, ст. 21; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст. 5554; 2008, N 30, ст. 3616; N 45, ст. 5142; 2009, N1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4590, 4596; N 45, ст. 6333; N 48, ст. 6732; 2012, N 26, ст. 3446; 2014, N 30, ст. 4220, 4262; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3994; N 29, ст. 4350; 2016, N 1, ст. 24; N 15, ст. 2066; 2018, N 1, ст. 87) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности - юридическое лицо, уполномоченное в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечивать и осуществлять деятельность по обращению с отходами I и II классов опасности на территории Российской Федерации (далее также - федеральный оператор);

российский экологический оператор - публично-правовая компания, создаваемая в соответствии с указом Президента Российской Федерации в целях формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечения управления указанной системой, предотвращения вредного воздействия таких отходов на здоровье человека и окружающую среду, вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве сырья, материалов, изделий и превращения во вторичные ресурсы для изготовления новой продукции и (или) получения энергии, а также в целях ресурсосбережения;

оператор по обращению с отходами I и II классов опасности - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которые обладают правом в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществлять деятельность по обращению с отходами I и II классов опасности, полученными от иных индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, и имеют лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности в отношении соответствующих видов работ с отходами I и II классов опасности.";

2) в статье 5:

а) абзацы тридцать четвертый и тридцать пятый признать утратившими силу;

б) абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:

"установление порядка разработки, рассмотрения, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем обращения с отходами и порядка разработки, утверждения и корректировки федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также требований к составу и содержанию таких схем;";

в) дополнить абзацами следующего содержания:

"установление порядка рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, российским экологическим оператором, федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности или между субъектами Российской Федерации при разработке и корректировке территориальных схем обращения с отходами;

установление порядка направления субъектам Российской Федерации и рассмотрения ими рекомендаций российского экологического оператора при утверждении или корректировке региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, территориальной схемы обращения с отходами, а также при установлении или корректировке нормативов накопления твердых коммунальных отходов, планировании расходов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

установление порядка создания, эксплуатации и модернизации государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов, порядка, способов размещения в ней информации, порядка доступа к такой информации и обмена информацией с использованием данной системы;

установление единых требований к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, в том числе в отношении выбора мест размещения таких объектов, используемых материалов и технологических решений;

определение федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности;

утверждение федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности;

утверждение форм типовых договоров оказания услуг по обращению с отходами I и II классов опасности;

утверждение основ ценообразования, правил регулирования тарифов по обращению с отходами I и II классов опасности, а также определение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственного регулирования тарифов по обращению с отходами I и II классов опасности;

установление порядка разработки, утверждения и корректировки федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности, требований к ее составу;

утверждение положения о государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.";

3) в абзаце девятнадцатом статьи 6 слова ", в том числе с твердыми коммунальными отходами" исключить;

4) статью 10 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Единые требования к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, в том числе в отношении выбора мест размещения таких объектов, используемых материалов и технологических решений, устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

5) пункт 9 статьи 12 признать утратившим силу;

6) в статье 13[3]:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 13[3]. Требования к федеральной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами и территориальным схемам обращения с отходами";

б) в пункте 1 слова "захоронению отходов уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждается территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - территориальная схема обращения с отходами)" заменить словами "размещению отходов утверждаются территориальные схемы обращения с отходами и федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами";

в) пункт 2 после слова "разрабатывается" дополнить словами "и утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации";

г) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

"4. Федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами включает в себя информацию, содержащуюся в территориальных схемах обращения с отходами и относящуюся к обращению с твердыми коммунальными отходами, и иную информацию, определенную Правительством Российской Федерации в порядке, установленном пунктом 5 настоящей статьи. Электронная модель федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами является частью государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов. Федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами разрабатывается российским экологическим оператором и утверждается Правительством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. Порядок разработки, рассмотрения, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем обращения с отходами и порядок разработки, утверждения и корректировки федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также требования к составу и содержанию указанных схем устанавливаются Правительством Российской Федерации. Проект территориальной схемы обращения с отходами направляется на рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти, российскому экологическому оператору и на общественное обсуждение в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Федеральные органы исполнительной власти и российский экологический оператор рассматривают территориальную схему обращения с отходами на предмет соответствия проекта территориальной схемы обращения с отходами требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на предмет экономической обоснованности решений о размещении и технических характеристиках объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, а также рассматривают схему потоков отходов на предмет достоверности информации, содержащейся в проекте территориальной схемы обращения с отходами. Российский экологический оператор проводит экспертизу проекта территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с учетом позиции федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности в отношении обращения с отходами I и II классов опасности, и при необходимости представляет рекомендации по корректировке проекта территориальной схемы обращения с отходами. Рассмотрение разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, российским экологическим оператором, федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности или между субъектами Российской Федерации при разработке и корректировке территориальных схем обращения с отходами, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При разработке и корректировке федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами российский экологический оператор вправе представить субъекту Российской Федерации рекомендации по корректировке территориальной схемы обращения с отходами.";

д) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами должна быть опубликована в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, для всеобщего и бесплатного доступа.";

7) дополнить статьей 13[5] следующего содержания:

"Статья 13[5] Государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов

1. В целях информационного обеспечения деятельности по обращению с отходами, в том числе планирования и контроля в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в Российской Федерации создается государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов, содержащая информацию об обращении с твердыми коммунальными отходами.

2. Оператором государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды.

3. Порядок создания, модернизации и эксплуатации государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов, в том числе порядок и способы размещения в ней информации, порядок доступа к информации и обмена информацией с использованием данной системы, устанавливается Правительством Российской Федерации. Указанный порядок также устанавливает порядок информационного взаимодействия государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов с единой государственной информационной системой учета отходов от использования товаров и другими информационными системами.

4. В государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов должна содержаться следующая информация:

об источниках образования твердых коммунальных отходов;

о местах накопления твердых коммунальных отходов, в том числе об осуществлении раздельного накопления твердых коммунальных отходов;

об объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов;

о балансах количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территориях субъектов Российской Федерации;

о схеме потоков твердых коммунальных отходов;

о договорах, заключенных в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

о тарифах в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

о нормативах накопления твердых коммунальных отходов;

об измерениях количества твердых коммунальных отходов;

данные других измерительных (контрольных) систем.

5. Государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов включает в себя электронную модель федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами.

6. Правительство Российской Федерации устанавливает:

функциональные требования к государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов;

требования к форматам документов, размещаемых в электронной форме в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов;

порядок хранения, обработки и предоставления информации, содержащейся в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов;

порядок ведения реестров в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов;

порядок доступа к государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов и информации, размещенной в ней, а также сроки регистрации в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов субъектов, размещающих информацию в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов, и пользователей информации;

требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования государственной информационной системой учета твердых коммунальных отходов, в том числе требования к ее архитектуре;

порядок взаимодействия государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов с инфраструктурой, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, порядок взаимодействия иных информационных систем с государственной информационной системой учета твердых коммунальных отходов, а также единые форматы для информационного взаимодействия иных информационных систем с государственной информационной системой учета твердых коммунальных отходов;

перечень справочников и классификаторов, размещаемых в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов, и порядок их использования участниками информационного взаимодействия при размещении информации в данной системе;

адрес официального сайта государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, устанавливает состав, сроки и периодичность размещения информации в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов субъектами, размещающими информацию в данной системе.

8. Субъектами, размещающими информацию в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов, являются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, региональные операторы, юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также иные лица, которые обязаны в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации размещать информацию в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов.

9. Информация, содержащаяся в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов, подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, а также законодательством Российской Федерации о коммерческой тайне и об иной охраняемой законом тайне.

10. Информация и документы, составляющие государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне, и информация о твердых коммунальных отходах, образующихся в результате деятельности для обеспечения обороны страны и безопасности государства, не подлежат размещению в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов.";

8) дополнить статьями 14[1] - 14[4] следующего содержания:

"Статья 14[1]. Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности

1. Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности определяется Правительством Российской Федерации по предложению Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", согласованному с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

2. Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности осуществляет следующие функции:

осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I и II классов опасности самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с отходами I и II классов опасности на основании договоров оказания услуг по обращению с отходами I и II классов опасности и в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности;

представляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов, предложения по установлению тарифов на услуги федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности;

является оператором государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности;

осуществляет иные функции в области обращения с отходами I и II классов опасности, определенные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 14[2]. Федеральная схема обращения с отходами I и II классов опасности

1. В целях организации деятельности по обращению с отходами I и II классов опасности утверждается федеральная схема обращения с отходами I и II классов опасности. Указанная схема разрабатывается и корректируется с учетом сведений и информации, содержащихся в территориальных схемах обращения с отходами, государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности, и включает в себя:

сведения о видах отходов I и II классов опасности, об источниках образования отходов I и II классов опасности, о нормативах образования отходов и лимитах на их размещение, утвержденных в отношении отходов I и II классов опасности;

сведения о местах нахождения, мощности, технических характеристиках объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов I и II классов опасности;

сведения об операторах по обращению с отходами I и II классов опасности;

сведения о фактическом количестве образующихся, обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных отходах I и II классов опасности;

схему потоков отходов I и II классов опасности от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов I и II классов опасности;

данные о целевых показателях по обезвреживанию и размещению отходов I и II классов опасности;

баланс количественных характеристик образования отходов I и II классов опасности с мощностями по их обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению;

данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов I и II классов опасности;

данные об оценке потребностей в финансировании планируемых строительства, реконструкции, выведения из эксплуатации, включая рекультивацию территорий, объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов I и II классов опасности.

2. Федеральная схема обращения с отходами I и II классов опасности утверждается Правительством Российской Федерации.

3. Порядок разработки, утверждения и корректировки федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности, требования к ее составу устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, федеральный оператор, операторы по обращению с отходами I и II классов опасности, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности.

Статья 14[3]. Государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности

1. В целях информационного обеспечения деятельности по обращению с отходами I и II классов опасности создается государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности, которая содержит информацию об отходах I и II классов опасности, необходимую для разработки и корректировки федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности, и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию.

2. Оператором государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности является федеральный оператор.

3. Порядок создания, эксплуатации и модернизации государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности, состав информации для включения в указанную систему, формы, сроки и порядок ее представления, порядок доступа к информации, содержащейся в государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. Порядок информационного взаимодействия государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности с другими государственными информационными системами устанавливается Правительством Российской Федерации.

5. Информация об отходах I и II классов опасности, образующихся в результате деятельности для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и информация, составляющая государственную тайну, не подлежат размещению в государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.

6. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, федеральный оператор, операторы по обращению с отходами I и II классов опасности, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами обеспечивают представление полной, достоверной, актуальной информации и своевременность ее размещения в государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности с учетом требований законодательных актов Российской Федерации в области информации, информационных технологий и защиты информации, персональных данных, государственной тайны.

Статья 14[4]. Особенности обращения с отходами I и II классов опасности

1. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, осуществляют обращение с данными отходами самостоятельно при наличии в собственности или на ином законном основании объектов обезвреживания и (или) размещения отходов I и II классов опасности. В иных случаях индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, передают данные отходы федеральному оператору в соответствии с договорами на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности.

2. Формы типовых договоров на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности утверждаются Правительством Российской Федерации. Указанные договоры могут быть дополнены по соглашению сторон иными не противоречащими законодательству Российской Федерации положениями.

3. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, не вправе отказаться от заключения договора на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности с федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности, за исключением случаев самостоятельного обращения с отходами I и II классов опасности, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

4. Сбор отходов I и II классов опасности, образующихся в результате хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, операторами по обращению с отходами I и II классов опасности допускается при условии заключения указанными операторами с федеральным оператором договора на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности.

5. При передаче отходов I и II классов опасности федеральному оператору его услуги оплачиваются по тарифам в области обращения с отходами I и II классов опасности, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области государственного регулирования тарифов по обращению с отходами I и II классов опасности, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. При передаче федеральным оператором отходов I и II классов опасности операторам по обращению с отходами I и II классов опасности услуги операторов по обращению с отходами I и II классов опасности оплачиваются по тарифам в области обращения с отходами I и II классов опасности в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7. К регулируемым видам деятельности в области обращения с отходами I и II классов опасности, осуществляемым федеральным оператором и операторами по обращению с отходами I и II классов опасности, относятся:

сбор отходов I и II классов опасности;

транспортирование отходов I и II классов опасности;

обработка отходов I и II классов опасности;

утилизация отходов I и II классов опасности;

обезвреживание отходов I и II классов опасности;

размещение отходов I и II классов опасности.

8. Федеральный оператор осуществляет прием отходов I и II классов опасности, входящих в состав твердых коммунальных отходов, от регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании договора на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности, заключение которого для федерального оператора является обязательным.";

9) в статье 24[2]:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Производитель товаров, импортер товаров имеют право на основании договора поручить обеспечивать выполнение нормативов утилизации российскому экологическому оператору или ассоциации, созданной производителями товаров, импортерами товаров в целях обеспечения выполнения нормативов утилизации (далее - ассоциация). Такое обязательство выполняется российским экологическим оператором или ассоциацией путем заключения договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими утилизацию отходов от использования товаров. В этом случае российский экологический оператор или ассоциация представляет от своего имени отчетность о выполнении нормативов утилизации.";

б) в пункте 6 после слова "исполнения" дополнить словами "российским экологическим оператором и (или)", слово "ему" заменить словом "им", после слов "не исполненных ассоциацией" дополнить словами ", российским экологическим оператором";

в) абзац второй пункта 9[1] после слов "твердыми коммунальными отходами," дополнить словами "российским экологическим оператором,";

10) статью 24[6] дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Региональные операторы имеют право осуществлять обращение с отходами I и II классов опасности в порядке и с учетом особенностей, которые установлены статьями 14[1] - 14[4] настоящего Федерального закона для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, и (или) для операторов по обращению с отходами I и II классов опасности.";

11) главу V[1] дополнить статьей 24[14] следующего содержания:

"Статья 24[14]. Российский экологический оператор

1. Российский экологический оператор осуществляет деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации и своим уставом.

2. В порядке, установленном Правительством Российской Федерации, российский экологический оператор осуществляет следующие функции:

разрабатывает и корректирует федеральную схему обращения с твердыми коммунальными отходами;

проводит экспертизу и готовит рекомендации при утверждении или корректировке региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, территориальной схемы обращения с отходами, а также при установлении или корректировке нормативов накопления твердых коммунальных отходов, планировании расходов в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

3. Российский экологический оператор на основании соответствующих договоров вправе обеспечивать выполнение производителями товаров, импортерами товаров нормативов утилизации, а также представлять от своего имени отчетность о выполнении нормативов утилизации.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 1 декабря 2007 года N 317-Ф3 "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6078; 2009, N 29, ст. 3642; 2010, N 48, ст. 6246; 2011, N 1, ст. 49; N 29, ст. 4281, 4291; N30, ст. 4591, 4596; N48, ст. 6732; N49, ст. 7025; 2012, N26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477, 3480; 2014, N 23, ст. 2928; 2015, N 1, ст. 52; 2016, N 14, ст. 1904; N 27, ст. 4160; 2018, N 1, ст. 74; N 53, ст. 8451; 2019, N 18, ст. 2205) следующие изменения:

1) статью 4 дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Деятельность Корпорации в области обращения с отходами I и II классов опасности осуществляется в соответствии с полномочиями и функциями Корпорации, определенными статьей 10[1] настоящего Федерального закона.";

2) часть 6[1] статьи 6 после слов "специальных экологических программ реабилитации радиационно загрязненных участков территории," дополнить словами "и создания объектов инфраструктуры, обеспечивающих безопасное обращение с отходами I и II классов опасности,";

3) дополнить статьей 10[1] следующего содержания:

"Статья 10[1]. Полномочия и функции Корпорации в области обращения с отходами I и II классов опасности

Корпорация для достижения целей, установленных настоящим Федеральным законом, осуществляет следующие полномочия и функции в области обращения с отходами I и II классов опасности:

1) разрабатывает и направляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти предложения по формированию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обращения с отходами I и II классов опасности;

2) осуществляет подготовку предложения по определению федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности, согласование этого предложения с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и направление его в Правительство Российской Федерации;

3) создает государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.";

4) часть 1 статьи 15 дополнить пунктом 37 следующего содержания:

"37) создание государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шестидесяти дней после дня его официального опубликования.

2. Положения абзаца второго пункта 2 статьи 14[1], пункта 4 статьи 14[2], пунктов 1, 2, 3, 4 и 8 статьи 14[4] Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются по истечении одного календарного года со дня утверждения Правительством Российской Федерации федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности.

3. Договоры между индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, и индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, имеющими лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, предметом которых являются сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I и II классов опасности и которые заключены до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют до истечения одного календарного года со дня утверждения Правительством Российской Федерации федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности, если меньший срок не предусмотрен такими договорами.

4. До дня принятия нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, предусмотренного пунктом 7 статьи 13[3] Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (в редакции настоящего Федерального закона), территориальные схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденные субъектами Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, применяются, корректируются в порядке, установленном до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

5. С 15 января 2021 года субъекты, размещающие информацию в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов, осуществляют представление в государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов информации, предусмотренной Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (в редакции настоящего Федерального закона) и нормативными правовыми актами, принятыми во исполнение настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин